Вчені вперше підрахували токсичні хімікати, які використовують для виробництва пластику

Дослідники створили першу базу хімікатів, які використовують у виробництві пластику. Всього їх нарахували 16 тисяч і понад 4 тисячі з них є “дуже небезпечними” для здоров’я людини та навколишнього середовища.

До того ж, регульованим є використання лише 980-ти дуже небезпечних хімічних речовин. Використання ще 3600 найменувань відбувається без нагляду, йдеться у звіті PlastChem, пише CNN.

“Є багато інших нерегульованих хімічних речовин, тож те, наскільки небезпечними вони можуть бути для нашого власного здоров’я чи навколишнього середовища, ми навіть не підозрюємо”, – зазначив Мартін Вагнер, доцент біології в Норвезькому університеті науки і технологій у Тронхеймі.

“Цей звіт є важливим. Це – найповніший каталог хімічних речовин у пластмасі, який я бачив на сьогодні”, – додає педіатр і професор біології Філіп Лендріган, директор Програми глобального громадського здоров’я та загального блага та Глобальної обсерваторії планетарного здоров’я Бостонського коледжу.

У своєму звіті за березень 2023 року Глобальний консорціум вчених, працівників охорони здоров’я та політичних аналітиків, яким доручено стежити за пластиком – від створення до кінцевого продукту – визначив, що цей матеріал “пов’язаний із заподіянням шкоди здоров’ю людини на кожному окремому етапі життєвого циклу пластику”.

“Цей новий звіт підкреслює те, що пластик і хімічні речовини в ньому становить реальну загрозу здоров’ю людини і вимагають набагато жорсткішого регулювання, ніж це було досі”, – стверджує Ландріган.

У звіті PlastChem Report описано систематичний підхід до визначення хімічних речовин, що викликають занепокоєння.

“Найважливіший критерій, який ми використовували, – це токсичність. Багато з цих хімічних речовин, як відомо, дуже шкідливі для здоров’я людини або навколишнього середовища. Вони канцерогенні, мутагенні або токсичні для репродуктивної системи. Деякі мають специфічний вплив на органи: як правило, печінку, оскільки саме там багато хімічних речовин поглинаються з циркуляції”, – сказав Вагнер.

Інші хімічні речовини, такі як фталати, бісфеноли, антипірени та пестициди, втручаються у роботу гормонів і сприяють ожиріння, низьку вагу при народженні, гестаційний діабет, деякі види раку, вроджені дефекти і порушення нервового розвитку, зазначив учений.

Окрім токсичності, звіт класифікував хімічні речовини, що викликають занепокоєння, за тим, як довго вони залишалися в навколишньому середовищі або в організмі людини.

“Виявлені нами хімічні речовини, що викликають занепокоєння, також є стійкими, оскільки вони не легко розкладаються в навколишньому середовищі; біоакумулятивні, тобто накопичуються в організмі з часом; і мобільні, що означає, що вони легко поширюються в питній воді або у водному середовищі”, – додав він.

Нагадаємо, вчені знайшли пластик у всіх зразках плаценти, які досліджували.