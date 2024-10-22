5 міфів про овуляцію, яких ви могли не знати

Овуляція – це процес, який щомісяця відбувається в організмі жінки приблизно на 14 день 28-денного менструального циклу.

Деякі жінки не розуміють, як вирахувати початок овуляції та чому вона важлива.

Але овуляція відіграє велику роль у настанні вагітності. На жаль, навколо цього періоду менструального циклу існує багато міфів, які варто розвінчати.

"УП. Життя" використала джерела The American College of Obstetricians and Gynecologists, Harvard Health Publishing, MedicalNewsToday, Healthline та Cleveland Clinic, щоб розповісти скільки днів триває овуляція, якими можуть бути виділення при овуляції та в які дні менструального циклу ймовірність завагітніти найвища.

Що таке овуляція

Овуляція – це процес, який щомісяця відбувається в організмі жінки приблизно на 14 день 28-денного менструального циклу.

Під час цього яйцеклітина вивільняється з одного з яєчників і рухається до матки.

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Після овуляції зріла яйцеклітина переміщується по матковій трубі та є готовою до запліднення сперматозоїдом – це може призвести до зачаття та настання вагітності.

Яйцеклітина рухається по матковій трубі, де вона і зустрічається зі сперматозоїдом для запліднення. Вже запліднена яйцеклітина продовжує свій шлях по матковій трубі до матки та імплантується (прикріплюється) до матки через 6-10 днів після зачаття – розвивається вагітність. Водночас під час період вагітності часто зникають менструації.

А от незапліднена яйцеклітина розсмоктується через день після овуляції. Якщо запліднення не відбувається, слизова оболонка матки відторгається. Це призводить до менструальної кровотечі приблизно через два тижні після овуляції.

Овуляція зазвичай відбувається приблизно за 14 днів до початку менструації. [email protected] /Depositphotos

5 міфів про овуляцію, які ви могли чути

Міф 1. Овуляція завжди відбувається на 14 день менструального циклу

Ні. Овуляція може відбутися і в інший день циклу, залежно від його тривалості. Менструальний цикл може бути різним, в середньому він складає 28 днів.

Овуляція зазвичай відбувається приблизно за 14 днів до початку менструації. Це досить стабільний показник для кожної людини, незалежно від того, наскільки тривалим є менструальний цикл.

Для того, щоб зрозуміти на який день наступає овуляція – потрібно знати, як рахуються дні менструального циклу. Менструальний цикл триває від першого дня менструації до першого дня наступної менструації. Отже, якщо менструація починається 1 липня, це і є її перший день.

Якщо ваш цикл зазвичай триває 21 день, то овуляція, швидше за все, відбувається приблизно на 7-й день (21 - 14 = 7). Якщо ваш цикл довший (скажімо, 35 днів), овуляція відбувається приблизно на 21-й день. Якщо тривалість вашого менструального циклу – 26-28 днів, то овуляція відбувається на 12-14 день.

Міф 2. Овуляція повинна бути болючою.

У більшості жінок період овуляції не викликає больових відчуттів та дискомфорту.

Проте деякі можуть відчувати так звані овуляторні болі – відчуття дискомфорту чи болю у животі або тазі під час овуляції. Зазвичай він триває короткий проміжок часу, від кількох хвилин до кількох годин. Часто відчувається в нижній частині живота або тазі, посередині або з одного боку. Якщо біль надто сильний, він може супроводжуватися легкою нудотою.

Зверніться до лікаря, якщо під час овуляції наявні підвищена температура, біль при сечовипусканні або блювота. Також варто звернутися до гінеколога, якщо овуляторний біль в середині циклу триває довше одного дня.

У більшості жінок період овуляції не викликає больових відчуттів та дискомфорту. AtlasStudio/Depositphotos

Міф 3. Будь-які виділення при овуляції є небезпечними.

Досить часто під час овуляції у жінок можуть спостерігатися незначні напівпрозорі чи мажучі кров'янисті виділення.

Світлі кров'янисті, прозорі чи білуваті виділення в середині циклу зазвичай є нормальними та не повинні викликати занепокоєння, особливо якщо вони з'являються в один і той же час щомісяця без інших симптомів (значного болю, свербежу, неприємного запаху).

Однак важливо обговорити будь-яку незвичні виділення чи кровотечу під час овуляції з лікарем, особливо якщо вони супроводжуються іншими симптомами. До гінеколога слід звернутися в разі того, якщо під час овуляції з’явилася кровотеча у вигляді помірних рясних виділень (як під час менструації).

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Міф 4. Завагітніти можливо лише під час овуляції.

Овуляції триває приблизно 24 години щомісяця. Хоча овуляція відбувається кожного місяця протягом одного дня, завагітніти можливо не лише в один день місяця.

Зачаття може відбутися внаслідок статевого акту за шість-п'ять днів до овуляції, безпосередньо в день овуляції та день після неї.

Це пов'язано з тим, що сперматозоїди можуть жити в жіночому організмі до п'яти днів. Якщо статевий акт був за кілька днів до овуляції або під час овуляції, в організмі можуть залишитися сперматозоїди, які зустрінуться з яйцеклітиною. Тоді як яйцеклітина може виживати приблизно від 12 до 24 годин після овуляції, тобто всього один день.

Також можливі зміни у тривалості менструального циклу, тому овуляція та зачаття може відбутися і в інші дні.

Міф 5. Підвищена базальна температура завжди вказує на овуляцію.

Деякі люди використовують метод вимірювання базальної температури, щоб визначити овуляцію (день, в який вони мають більше шансів завагітніти).

Базальна температура тіла – це температура тіла в стані повного спокою. Її обов'язково вимірювати перед тим, як встати з ліжка. Рух, розмови або навіть перебування в стані неспання протягом декількох хвилин можуть спотворити результати. Також потрібен спеціальний базальний термометр.

Базальну температуру вимірюють щодня, починаючи з першого дня менструації. Може знадобитися кілька циклів, щоб побачити закономірність у зміні температури. Якщо слідувати методу, то підвищення температури має означати, що відбулася овуляція.

Проте метод вимірювання базальної температури тіла є надто неточним.

Адже на базальну температуру тіла може впливати багато факторів:

нерегулярний менструальний цикл;

грудне вигодовування;

вживання алкогольних напоїв;

лихоманка, спричинена інфекційними чи неінфекційними захворюваннями;

недосипання;

стрес;

приймання медикаментів;

подорожі в різні часові пояси.