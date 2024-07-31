Вчені виявили у чорному шоколаді важкі метали: чим вони небезпечні

Чорний шоколад та інші продукти з какао можуть містити шкідливі метали: свинець та кадмій. Ці речовини науковці пов'язують з розвитком раку, хронічних захворювань та проблемами зі здоров'ям, особливо у дітей.

До такого висновку дійшли вчені з Університету Джорджа Вашингтона, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Nutrition, пише CNN.

Свинець і кадмій – це природні елементи земної кори, тому вони можуть потрапляти у ґрунт, де ростуть какао-культури. Однак деякі поля містять більше токсичних речовин через використання металовмісних добрив та промислове забруднення. Тому органічний чорний шоколад, хоч і зроблений з какао-бобів, вирощених без пестицидів, також може містити високий рівень важких металів.

Середній вміст свинцю і кадмію у продуктах з какао у складі перевищує допустимі норми в багатьох країнах.

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Упродовж восьми років дослідники аналізували 72 продукти на основі какао. Вони виявили, що 43% продуктів містять кількість свинцю, яка перевищує рекомендовану норму на 23%, а у 35% порушені допустимі ліміти кадмію на 6%.

Науковці також зауважили, що в органічних продуктах були вищі рівні свинцю та кадмію, ніж у неорганічних. Органічні продукти вирощуються без використання синтетичних пестицидів та добрив, тоді як неорганічні можуть містити хімікати. Вчені припускають, що хімічні речовини потрапляють до складу органічних продуктів з ґрунту або під час виробництва.

Вчені зазначають, що для здорових дорослих ризик від споживання невеликої кількості темного шоколаду низький. Безпечна добова норма чорного шоколаду становить близько 28 грамів, і вживання його кожен день не несе значної загрози для здоров’я.

Проте вагітним жінкам, маленьким дітям та людям з проблемами зі здоровʼям слід бути обережними, оскільки вони можуть бути більш чутливими до важких металів.

Діти можуть засвоювати близько 50% спожитого свинцю після їжі та до 100% на порожній шлунок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, безпечного рівня свинцю, особливо для дітей, не існує.

Раніше ми розповідали, що у Києві за тиждень троє дітей потрапили до лікарні через отруєння наркотичними речовинами. В усіх випадках його причиною став шоколад.