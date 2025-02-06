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Зеленський підписав закон, який запроваджує сертифікацію психологів і психотерапевтів

Олена Барсукова — 6 лютого, 14:30
Зеленський підписав закон, який запроваджує сертифікацію психологів і психотерапевтів
Фото ілюстративне: pressmaster/DEPOSITPHOTOS

Володимир Зеленський підписав закон №4223-IX про систему охорони психічного здоров'я.

Верховна Рада підтримала цей закон у другому читанні 15 січня, а 6 лютого він повернувся до парламенту з підписом президента.

Закон передбачає створення національної комісії з питань психічного здоров'я, зобов'язує психологів і психотерапевтів мати повну вищу освіту й сертифікуватися, дає визначення важливим термінам у законодавстві тощо.

Також документ приділяє увагу охороні психічного здоров’я на робочих місцях та пропонує роботодавцям створювати програми психосоціальної підтримки працівників.

Утім, фахівці з психічного здоров'я бачать у законопроєкті деякі недоліки, зокрема ризик корупції.

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Детальніше про плюси й мінуси закону читайте тут:

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