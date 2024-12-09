Навіть краплі та мазі: до програми "Доступні ліки" додали 30 діючих речовин

Програму “Доступні ліки” розширили на 30 діючих речовин: яких хвороб це стосується

У 2025 році програму "Доступні ліки" розширять – до переліку реімбурсації додадуть понад 30 діючих речовин.

Крім того, вперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

До переліку препаратів додали комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, а також – проти ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринних захворювань, як-от гіпотиреоз і мігрень.

Як повідомляють у МОЗ, щонайменше 500 тисяч українців зможуть заощадити кошти на лікуванні.

З державного бюджету на програму реімбурсації у 2025 році виділили 6,6 млрд гривень.

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Програма "Доступні ліки" передбачає, що мешканці сіл, прифронтових та віддалених територій можуть отримати ліки Укрпоштою чи у мобільних аптечних пунктах.

У МОЗ нагадали, що програма реімбурсації дозволяє українцям отримувати ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб безоплатно або з частковою доплатою. За п‘ять років вона розширилася більш ніж удвічі. За цей час програмою скористалися майже 5 мільйонів українців.