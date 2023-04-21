Як отримати рецепт на ліки, якщо ви живете в селі? Пояснює МОЗ

З 1 квітня низку препаратів знову почали відпускати лише за рецептом, зокрема за електронним.

Однак у багатьох жителів сільської місцевості виникло запитання – як отримати рецепт, якщо немає можливості потрапити до лікаря?

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати рецепт на необхідні препарати, якщо ви перебуваєте в селі.

"Завдяки електронному рецепту ви можете отримати рецепт на ліки дистанційно", – кажуть у МОЗ.

Як жителям сіл отримати рецепт на ліки?

Якщо ви маєте хронічне захворювання та потребуєте постійного прийому необхідних препаратів, лікар з іншого населеного пункту за попередньої домовленості може виписати вам повторний рецепт на ліки дистанційно.

за попередньої домовленості може виписати вам на ліки дистанційно. Для цього варто проговорити таку можливість з лікарем, а у разі необхідності – сконтактувати з лікарем в узгодженому форматі.

При цьому ви лише отримаєте смс з номером рецепта та кодом його погашення, який треба повідомити фармацевту в аптеці.

Лікар не лише зможе виписати вам електронний рецепт на ліки дистанційно, але й за кожного такого контакту відстежуватиме динаміку вашого лікування, кажуть у відомстві.

Також за е-рецептом ви можете отримувати ліки, що включені до програми "Доступні ліки", безоплатно або з частковою оплатою.

Якщо у вас немає змоги отримати електронний рецепт, паперовий рецепт на потрібні ліки вам може виписати фельдшер місцевого фельдшерсько-акушерського пункту. А в перспективі фельдшер також матиме можливість виписувати рецепт в Електронній системі охорони здоров’я, додають у МОЗ.

Міністерство обіцяє, що лікарські засоби для мешканців сіл стануть доступнішими, і "наразі уряд працює над ухваленням відповідних рішень".

Минулого року було ухвалено зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360, які регламентують правила виписування рецептів та порядок їх відпуску.

Зокрема, уряд дозволив фельдшерам відокремленого структурного підрозділу амбулаторії центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги виписувати пацієнтам паперові рецепти на ліки (окрім рецептів на наркотичні, психотропні, отруйні і сильнодійні лікарські засоби).

"Наступним кроком очікується спрощення вимог до відкриття аптек у сільській місцевості та додатково запровадження механізму щодо запуску мобільних аптечних пунктів, які працюватимуть у сільській місцевості, де аптечні заклади наразі відсутні", – кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, з квітня 2023 року рецептурні препарати в Україні можна отримати як за електронним, так і за паперовим рецептом. Перелік рецептурних ліків залишився незмінним.