Як отримати рецепт на ліки, якщо ви живете в селі? Пояснює МОЗ

З 1 квітня низку препаратів знову почали відпускати лише за рецептом, зокрема за електронним.
Однак у багатьох жителів сільської місцевості виникло запитання – як отримати рецепт, якщо немає можливості потрапити до лікаря?
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати рецепт на необхідні препарати, якщо ви перебуваєте в селі.
"Завдяки електронному рецепту ви можете отримати рецепт на ліки дистанційно", – кажуть у МОЗ.
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Як жителям сіл отримати рецепт на ліки?
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- Якщо ви маєте хронічне захворювання та потребуєте постійного прийому необхідних препаратів, лікар з іншого населеного пункту за попередньої домовленості може виписати вам повторний рецепт на ліки дистанційно.
- Для цього варто проговорити таку можливість з лікарем, а у разі необхідності – сконтактувати з лікарем в узгодженому форматі.
- При цьому ви лише отримаєте смс з номером рецепта та кодом його погашення, який треба повідомити фармацевту в аптеці.
- Лікар не лише зможе виписати вам електронний рецепт на ліки дистанційно, але й за кожного такого контакту відстежуватиме динаміку вашого лікування, кажуть у відомстві.
- Також за е-рецептом ви можете отримувати ліки, що включені до програми "Доступні ліки", безоплатно або з частковою оплатою.
- Якщо у вас немає змоги отримати електронний рецепт, паперовий рецепт на потрібні ліки вам може виписати фельдшер місцевого фельдшерсько-акушерського пункту. А в перспективі фельдшер також матиме можливість виписувати рецепт в Електронній системі охорони здоров’я, додають у МОЗ.
Міністерство обіцяє, що лікарські засоби для мешканців сіл стануть доступнішими, і "наразі уряд працює над ухваленням відповідних рішень".
Минулого року було ухвалено зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360, які регламентують правила виписування рецептів та порядок їх відпуску.
Зокрема, уряд дозволив фельдшерам відокремленого структурного підрозділу амбулаторії центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги виписувати пацієнтам паперові рецепти на ліки (окрім рецептів на наркотичні, психотропні, отруйні і сильнодійні лікарські засоби).
"Наступним кроком очікується спрощення вимог до відкриття аптек у сільській місцевості та додатково запровадження механізму щодо запуску мобільних аптечних пунктів, які працюватимуть у сільській місцевості, де аптечні заклади наразі відсутні", – кажуть у МОЗ.
Нагадаємо, з квітня 2023 року рецептурні препарати в Україні можна отримати як за електронним, так і за паперовим рецептом. Перелік рецептурних ліків залишився незмінним.
Раніше "УП. Життя" пояснювала, які ліки відпускаються лише за рецептом і як дізнатися, чи потрібно брати рецепт на той чи інший препарат.