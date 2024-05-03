Яку психосоціальну допомогу українці можуть отримати безкоштовно? Перелік послуг від МОЗ

Люди, які мають проблеми з ментальним здоров’ям, можуть отримати безкоштовну психосоціальну допомогу, передбачену Програмою медичних гарантій.

Міністерство охорони здоров’я визначило перелік із 20 таких послуг. Ними можуть скористатися українці та українки, які потребують діагностики захворювань психіки, психотерапії, консультацій і подальшого лікування.

До списку входять:

індивідуальні та групові консультації, зокрема консультації для подолання кризових життєвих ситуацій (йдеться про суїцидальні думки, наміри або поведінку, інші стани, які загрожують життю, здоровʼю, добробуту людини та/або її оточенню).

"Така допомога надається з метою стабілізації психічного стану особи, запобігання розвитку психічних і поведінкових розладів, інших проблем психічного здоров’я та спричинення шкоди собі або іншим", – зазначили у міністерстві.

діагностика психічного стану за допомогою науково обґрунтованих методів;

надання першої психологічної допомоги, зокрема невідкладної допомоги пацієнту, а також його близьким.

"Перша психологічна допомога надається невідкладно після пережитої людиною травмівної події (подій), кризових ситуацій або катастроф. Це – короткотривалий та невідкладний вид психологічної допомоги", – пояснили у відомстві.

Перелік містить 20 послуг, якими можна скористатися безкоштовно у межах Програми медичних гарантій Milkos/Depositphotos

психологічні втручання низької інтенсивності (пацієнти з психологічними проблемами часто не потребують антидепресантів або інших ліків, а лише психологічної підтримки). Таку допомогу можна отримати у сімейного лікаря .

Також за допомогою можуть звернутися ті, хто потребує підтримку та відновлення нормальної життєдіяльності у всіх сферах – фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній і духовній.

Якщо людина, яка повернулася із зони бойових дій або місць позбавлення волі, страждає на депресивні, тривожні, адаптаційні, гострі стресові чи посттравматичні розлади, то вона може пройти курс психотерапії.

Окрім того, медики допомагатимуть у постановленні життєвих цілей, впоратися з новою життєвою ситуацією на психосоціальному рівні, осмислити свій досвід, краще зрозуміти себе та розширити можливості для самореалізації та підтримуватимуть у досягненні цієї мети.

Також у переліку послуг передбачено:

надання необхідної інформації та підтримки рідним пацієнта (зокрема, проходження психотерапії, спрямованої на те, щоб полегшити їхній емоційний стан);

допомога тим, хто доглядає за паліативними пацієнтами (робота як із самими пацієнтами, так із членами їхніх родин;

консультації, спрямовані на усунення шкідливих звичок – вживання спиртного або інших психоактивних речовин – а також поведінки, яка може бути небезпечною для ментального здоров’я;

призначення медикаментів і засобів медичної реабілітації згідно з чинним українським законодавством;

ведення документації, зокрема медичної, оформлення довідок і скерувань.

Раніше ми розповідали, що впродовж 2023 року майже 135 тисяч українців скаржилися проблеми з ментальним здоров’ям.