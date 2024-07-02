Шанси на порятунок були 10%: у Львові хірурги врятували жінку з "найгіршим діагнозом для пацієнта"

Пані Наталія – майстриня спорту міжнародного класу зі стрільби з лука

У Львові лікарі врятували 71-річну Наталію Михайленко, в якої на початку червня розвинувся гострий мезентеріальний тромбоз. Ця недуга у 80-90% випадків призводить до смерті.

Тромб перекрив кровопостачання кишківника жінки і це призвело до стрімкого розвитку некрозу двох третин її тонкого кишківника, повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.

"У невідкладній абдомінальній хірургії гострий мезентеріальний тромбоз є, напевно, найгіршим діагнозом для пацієнта.

Ці хворі вважаються або неоперабельними, або ж у післяопераційному періоді виникають важкі ускладнення, які призводять до летальних наслідків", – розповідає хірург Лікарні Святого Луки Першого медоб'єднання Львова Богдан Ліщук.

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Згідно зі світовою статистикою, смертність від цього захворювання сягає 80-90%.

Хірурги провели дві складні операції. Спочатку вони видалили всю уражену некрозом ділянку кишківника та через штучний отвір у черевній порожнині вивели кишку назовні.

Через два дні пацієнтці провели повторне хірургічне втручання та з’єднали вцілілі частини кишечника.

"Я щасливий, що пані Наталія перенесла оперативні втручання без будь-яких ускладнень. Вона гарно відновлюється і виписується з нашої клініки із посмішкою та планами на майбутнє: виховати для України нового чемпіона. Це великий успіх для нашої команди", – каже хірург.

Лікарі провели дві операції Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пані Наталія – майстриня спорту міжнародного класу зі стрільби з лука та чинна тренерка. Післяопераційна реабілітація триватиме близько 2-3 місяців, після чого вона зможе повернутися до звичного життя та тренерської роботи.

Нагадаємо, у Львові лікарі-неонатологи виходили дівчинку, яка з’явилася на світ на 24-ому тижні вагітності з вагою 600 грамів.