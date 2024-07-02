Шанси на порятунок були 10%: у Львові хірурги врятували жінку з "найгіршим діагнозом для пацієнта"
У Львові лікарі врятували 71-річну Наталію Михайленко, в якої на початку червня розвинувся гострий мезентеріальний тромбоз. Ця недуга у 80-90% випадків призводить до смерті.
Тромб перекрив кровопостачання кишківника жінки і це призвело до стрімкого розвитку некрозу двох третин її тонкого кишківника, повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.
"У невідкладній абдомінальній хірургії гострий мезентеріальний тромбоз є, напевно, найгіршим діагнозом для пацієнта.
Ці хворі вважаються або неоперабельними, або ж у післяопераційному періоді виникають важкі ускладнення, які призводять до летальних наслідків", – розповідає хірург Лікарні Святого Луки Першого медоб'єднання Львова Богдан Ліщук.
Згідно зі світовою статистикою, смертність від цього захворювання сягає 80-90%.
Хірурги провели дві складні операції. Спочатку вони видалили всю уражену некрозом ділянку кишківника та через штучний отвір у черевній порожнині вивели кишку назовні.
Через два дні пацієнтці провели повторне хірургічне втручання та з’єднали вцілілі частини кишечника.
"Я щасливий, що пані Наталія перенесла оперативні втручання без будь-яких ускладнень. Вона гарно відновлюється і виписується з нашої клініки із посмішкою та планами на майбутнє: виховати для України нового чемпіона. Це великий успіх для нашої команди", – каже хірург.
Пані Наталія – майстриня спорту міжнародного класу зі стрільби з лука та чинна тренерка. Післяопераційна реабілітація триватиме близько 2-3 місяців, після чого вона зможе повернутися до звичного життя та тренерської роботи.
Нагадаємо, у Львові лікарі-неонатологи виходили дівчинку, яка з’явилася на світ на 24-ому тижні вагітності з вагою 600 грамів.