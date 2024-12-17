Заміна МСЕК: МОЗ визначило перелік закладів, де працюватимуть експертні команди

Міністерство охорони здоров’я визначило перелік лікарень, у яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вони замінять медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).

Станом на 16 грудня таких медичних закладів є 286 – всі вони відповідають сучасним стандартам якості медичних послуг та охоплюють усі регіони України, повідомили у пресслужбі міністерства.

При відборі медичних закладів враховували їхнє розташування, щоб вони були доступними для населення.

"Для відбору склали чеклист забезпечення закладів, розрахунок потреб в експертних командах залежно від кількості справ МСЕК у черзі, вимоги та шаблони до формування експертних команд", – розповіли у МОЗ.

Наразі вже створили 1348 експертних команд. Найбільше за такими профілями:

РЕКЛАМА:

загально-хірургічна;

загальна;

хірургічна;

травматологічна.

Серед інших також кардіоневрологічна, офтальмологічна, онкологічна, фтизіатрична, гематологічна та психіатрична.

"Оцінювати повсякденне функціонування людини зможуть фахівці з відповідною кваліфікацією", – додали у відомстві.

Більшість лікарень уже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання. Наразі їх понад 4300.

Список медиків та їхні електронні пошти лікарні мають розмістити на своїх сайтах. Також на сайті Міністерства охорони здоров’я розмістити дашборд з експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Експертні команди працюватимуть у новій електронній системі. До неї матимуть доступ усі лікарі, які створюватимуть у ній електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів. Наразі вона працює у тестовому режимі. А з 1 січня 2025-го, ймовірно, запрацює у всіх лікарнях.

"Електронна система, яку ми створюємо, допоможе позбутися зайвих паперів і гарантує прозорість та підзвітність в ухваленні рішень експертними командами.

У ній фіксуватимуть кожну дію і документ, щоб ніхто не міг заднім числом змінити діагноз чи рішення. Упродовж наступного року будемо розширювати можливості системи та інтегруємо її з Електронну систему здоров’я, щоб полегшити роботу лікарям", – пояснила Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку.

Окрім того, МОЗ затвердило наказ №195 про роботу Центру оцінювання функціонального стану особи.

У грудні всі справи, які планували розглянути у кінці поточного року або у 2025-му, передають до закладів з ЕКОПФО. Їх розподілятимуть за профілем. Інформацію про ці справи вноситимуть до електронної системи, щоб забезпечити оцінювання з нового року.

Нагадаємо, у листопаді Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 ліквідацію МСЕК.

Раніше ми розповідали, як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК та яку роль виконуватиме лікуючий лікар для встановлення інвалідності.