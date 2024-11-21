Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК? У МОЗ розповіли про етапи

З 1 січня 2025 року в Україні почне діяти оновлена система для встановлення інвалідності, яка замінить медико-соціальну експертну комісію.

Який шлях тепер проходитиме пацієнт – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Спочатку відбуватиметься підготовка справи. Особистий лікар разом із пацієнтом обирає зручний заклад, де відбудеться оцінювання.

Потім в електронній системі фахівець заповнює направлення та прикріпляє скановані документи, підписує їх електронним підписом та направляє в обрану лікарню.

Щоб скерувати пацієнта на оцінювання, більше не треба засідання та рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

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Далі адміністратор команд лікарні перевіряє повноту інформації в документах. Профіль справи та потрібної для оцінки команди визначається автоматично.

Після перевірки система ставить справу в електронну чергу на найближчий доступний час у профільної команди. Адміністратор та лікарі не знають, коли саме та до яких фахівців потрапить пацієнт.

Особистий лікар отримує сповіщення в системі, а пацієнт – електронний лист. Їм повідомлять дату, час, місце проведення та тип засідання, але не склад лікарів.

Міністерство охорони здоров'я України/Facebook Міністерство охорони здоров'я України/Facebook Міністерство охорони здоров'я України/Facebook Міністерство охорони здоров'я України/Facebook Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

У день оцінювання медикам з експертної команди відкривається доступ до розкладу та даних пацієнта. За необхідності вони можуть направити людину на додаткові обстеження, але лише один раз і з чітко зазначеними причинами.

Усі матеріали – справа, протокол, рішення, рекомендації – ведуться та зберігаються в електронному вигляді.

Щодо всіх пунктів рішення фіксується позиція кожного лікаря та спільний висновок. Документи підписують члени команди електронними підписами.

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №12178, яким пропонують ліквідувати систему МСЕК.

Передували цьому гучні скандали. Один із них пов’язаний з керівницею Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу. Її викрили на зберіганні 100 тисяч доларів, фальшивих медичних документів та списків ухилянтів.

Також журналісти з’ясували, що 49 прокурорів області, зокрема очільник обласної прокуратури, отримали інвалідність через її комісію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії.

Нова система передбачає створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з лікарів-практиків. Не всі медики зможуть до них входити.

Нова система буде повністю електронною – в ній фіксуватимуть кожен крок оцінки стану пацієнтів, щоб мінімізувати корупційні ризики.

Документи людей, які мають безстроковий статус інвалідності, залишаються чинними. Для інших категорій строк повторних оглядів продовжили на шість місяців.