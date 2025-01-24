Ракові клітини "отруюють" імунну систему зіпсованими мітохондріями – вчені

Ракові клітини можуть наповнювати імунні клітини дефектними мітохондріями, щоб "вимкнути" захисні сили організму та допомогти пухлині уникнути знищення.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в Nature.

Раніше вчені вважали, що мітохондрії можуть належати лише одній клітині, але низка експериментів доводить, що ці органели можуть мігрувати між клітинами.

Дослідники побачили, що ракові клітини задовольняють свій "апетит до енергії", викрадаючи в імунних клітин здорові мітохондрії (так звані Т-клітини).

Щоб це перевірити, вчені взяли зразки мітохондрій у кількох людей, хворих на рак. Вони порівняли мітохондрії ракових клітин із мітохондріями лімфоцитів, що інфільтрують пухлини (TIL). Ці імунні клітини розпізнають пухлини та проникають у них.

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Команда виявила, що у кількох пацієнтів імунні клітини та пухлини містили мітохондрії з однаковими мутаціями. Згодом вчені створили модель ракових клітин та помітили флуоресцентним барвником мітохондрії, які вирощували разом з TIL.

Імунні клітини почали містити сяючі мітохондрії через 24 години, а через 15 днів мітохондрії з ракових клітин майже повністю витіснили оригінальні органелли деяких імунних клітин.

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Схожі результати вчені отримали й під час експериментів на мишах, хворих на рак. TIL, які поглинули чужорідні мітохондрії, показали ознаки виснаження Т-клітин – втрати потенціалу знищення раку.

Дослідник з Університету Окаяма в Японії та провідний автор дослідження Йосуке Тогаші вважає, що це може свідчити про те, що мітохондрії отруюють імунні клітини.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, що популярний складник солодощів може сприяти росту онкопухлин.