Ранкова кава значно покращує настрій людей, які регулярно вживають кофеїн – вчені

Люди, які регулярно вживають кофеїн, зазвичай відчувають покращення настрою після чашки кави або іншого напою з кофеїном. І цей ефект особливо помітний саме вранці.

До такого висновку дійшли вчені з Університету Білефельда та Університету Ворика. Результати свого дослідження вони опублікували в журналі Scientific Reports, пише Medical Xpress.

У ході роботи науковці фокусувалися на особливостях щоденного вживання кофеїну. Вони залучили 236 молодих людей, які протягом чотирьох тижнів мали сім разів на день заповнювати короткі анкети. У них учасники вказували свій поточний настрій і чи споживали вони напій із кофеїном упродовж останніх 90 хвилин.

Дослідження засвідчило, що в ті дні, коли учасники пили каву в ранкові години, вони почувалися значно щасливішими та енергійнішими, ніж у дні без кофеїну.

Також спостерігалися зв’язки з негативними емоціями, як-от смуток чи роздратування, проте ці ефекти були менш виражені. Після кави учасники почувалися трохи менш засмученими чи роздратованими, ніж у дні без неї. На відміну від підйому позитивних емоцій, цей ефект не залежав від часу доби.

Дослідники також перевірили, чи впливає кава по-різному на різних людей.

"Ми були дещо здивовані, що не виявили відмінностей між людьми з різними рівнями споживання кофеїну чи з різним ступенем депресивних симптомів, тривожності або проблем зі сном.

Зв’язки між вживанням кофеїну та позитивними чи негативними емоціями були схожими у всіх групах", – зазначає Юстін Гахенбергер з Університету Білефельда.

Науковці очікували, що люди з вищим рівнем тривожності після споживання кофеїну відчуватимуть негативні зміни настрою – наприклад, підвищену нервозність.

"Кофеїн діє, блокуючи аденозинові рецептори, що може підвищувати активність дофаміну у важливих ділянках мозку. Дослідження пов’язують це з покращенням настрою та більшою уважністю", – пояснює професорка Ану Реало з Університету Ворика.

Водночас автори дослідження застерігають: кофеїн може викликати залежність. Надмірне споживання пов’язане з різними ризиками для здоров’я, а вживання його у другій половині дня може спричиняти проблеми зі сном.

