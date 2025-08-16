Енергія без тривожності: 6 напоїв, якими можна замінити каву

6 альтернатив каві, які дадуть бадьорість на весь день

Для багатьох чашка кави вранці це запорука вдалого бадьорого дня. Втім, іноді цей напій дає негативні відчуття: посилене серцебиття, тривожність, тремтіння рук та головний біль.

На щастя, можна насолоджуватись іншими напоями, які бадьорять на цілий день, але не викликають подібних побічних ефектів.

Замінити каву у своєму раціоні дуже просто, варто лише звернути увагу на декілька альтернатив, пишуть Health та Harvard Health Publishing.

Матча

Зі зростанням популярності матчі багато людей переходять на цей напій, надаючи перевагу йому, а не каві.

Матча – це концентрований порошок зеленого чаю, який має протизапальні, антиоксидантні та заспокійливі властивості.

РЕКЛАМА:

Матча, як і кава, містить кофеїн – природний стимулятор, який "будить" мозок і тіло. В одній чашці матчі приблизно 38-178 мг кофеїну, а в чашці кави – 95 мг.

Зелений чай

Звичний зелений чай також може слугувати джерелом енергії – в одній чашці напою приблизно 25 мг кофеїну.

Крім того, зелений чай має потужні протизапальну та антиоксидантну дії, що робить його чудовим варіантом для людей, які відчувають тривогу після вживання кави.

Чорний чай

Чорний чай має вищий вміст кофеїну, ніж зелений – в середньому 47 мг на одну чашку напою.

Також чорний чай має кілька переваг для здоровʼя:

потенційне зниження ризику захворювань мозку (зокрема, деменції);

зменшення ризику серцевих захворювань (зокрема високого кров'яного тиску);

потенційне заспокоєння нервової системи.

Шляхом ферментації чорного чаю роблять комбучу (або чайний гриб) – холодний напій з пробіотиками.

Цикорій

Цикорій не викликає тривожності, тремтіння рук та головного болю, бо цей напій не містить кофеїну.

Кава з кореня цикорію має горіховий смак, який нагадує каву. Таким чином, напоєм з цикорію буде дуже легко замінити звичайну каву.

Крім того, якщо ви любите смак кави, але не хочете неприємних наслідків, ви можете обрати:

декаф – каву без кофеїну;

золоте молоко – напій з молока, куркуми та інших спецій, зокрема чорного перцю та імбиру;

каву з кореня кульбаби;

каштанову каву – напій із обсмажених плодів каштану.

Чай яупон

Яупон – це травʼяний чай, який виготовляють з листя вічнозеленого куща, що росте в Америці.

Напій має трав'янистий, горіхово-масляний смак. Яупон містить кофеїн, але не викликає тривожності, що робить його чудовою альтернативою каві.

Чай яупон містить сполуки, які покращують:

загальне самопочуття;

травлення;

розумові процеси.

В Україні яупон не надто популярний, але в США, звідки напій родом, його часто вживають та вважають частиною культури.

Мате

Мате – менш популярний в Україні замінник кави, проте його часто вживають у країнах Південної Америки, зокрема в Аргентині, Бразилії та Чилі.

Цей напій виготовляють з листя парагвайсього дуба.

Мате містить 80 мг кофеїну на одну чашку, тому його вживання може допомогти підвищити енергію та пильність без зайвої тривожності.

Зауважимо, експерти радять пити не більше 400 мг кофеїну на добу.

Раніше ми писали про 4 факти про каву, які вже спростувала наука.