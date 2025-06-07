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3 кавові напої з льодом: полуничний тонік, бананова кава та лате з цукровою ватою

Людмила Панасюк — 7 червня, 12:00
3 кавові напої з льодом: полуничний тонік, бананова кава та лате з цукровою ватою
Кавові коктейлі найкраще подавати у прозорому посуді, виглядає дуже апетитно.
BarbaraNeveu/Depositphotos

Кавові коктейлі з льодом – це справжня знахідка для тих, хто не хоче розлучатися з кавою на літо.

Червень почався не зі спеки, але літа ніхто не відмінить. Саме час затестувати холодні кавові напої.

Вони чудово смакуватимуть соло або доповнять галету з сезонних фруктів та ягід чи іншу випічку.

Пропонуємо приготувати холодну каву з бананом та молоком, посмакувати полуничним еспресо-тоніком та здивувати друзів айс лате з цукровою пудрою.

Айс лате з цукровою ватою

Інгредієнти:
еспресо або проція міцної кави
цукрова вата (можна знайти у супермаркетах у відділі солодощів)
120 мл молока
90 мл вершків + 15 мл молока
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Приготування:

У високу склянку покласти лід. На нього – шматочок солодкої вати й лити молоко так, щоб вона розтопилася.

Знову шматочок вати на лід – і розтопити її еспресо.

Окремо збити трохи цукрової вати з вершками та молоком і вилити цю піну в напій. Прикрасити напій залишками вати.

Кавовий коктейль з бананом

Інгредієнти:
1 банан
50 мл молока
1 порція кави
лід
ванільний цукор
@yuliia.senych мілфшейк ☕️ + 🍌 • 1 банан • 50 мл молока • кава 1 порція • лід • ванільний цукор #шейк #кава #напої #рецепти ♬ оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО 🤤

Приготування:

У блендері збити банан з молоком. Високу склянку заповнити льодом, влити каву, молоко з бананом, зверху присипати ванільним цукром.

Полуничний еспресо тонік

Інгредієнти:
1 еспресо або міцна кава (тут найкраще смакуватиме арабіка з Ефіопії)10 полуниць
75 г цукру
лід
120 мл тоніка

Приготування:

Приготуйте полуничний сироп: треба нарізати 10 полуниць, засипати цукром і поставити в холодильник на добу. Після цього процідити. Сироп можна замінити вже готовим (за смаком) або ж полуничним пюре (тоді кілька полуниць збити блендером з цукром або й без нього та перетерти через ситечко).

Дно високої склянки заповнити полуничним сиропом або ж пюре, додати лід, тонік, повільно влити каву.

Прикрасити напій можна збитою молочною піною та цілою полуницею.

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