Спека підвищує ризик передчасних пологів – дослідження

У жінок частіше трапляються передчасні пологи через зміниу клімату

Через зміну клімати та глобальне потепління впродовж останніх 25 років у жінок частіше трапляються передчасні пологи.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі JAMA Network Open, пише MedicalXpress.

Науковці проаналізували дані 53 мільйонів пологів, які відбулися протягом 1993–2017 років у 50 найбільш густонаселених містах США.

Показники передчасних пологів зростали, якщо температура повітря була аномально високою протягом чотирьох і більше днів поспіль.

Це пояснюють тим, що, як і люди похилого віку, вагітні, новонароджені та немовлята особливо чутливі до впливу сильної спеки, адже не мають змоги охолодитися так само легко, як інші.

"Ми прогнозуємо дуже тепле літо цього року, і через зміну клімату ми будемо відчувати більше хвиль спеки в майбутньому.

Наше дослідження показує, що таке підвищення температури може означати гірші наслідки для немовлят, оскільки діти, народжені передчасно, можуть мати проблеми зі здоров’ям, і це тягнутиме за собою додаткові витрати на охорону здоров’я", – зауважив старший автор дослідження та професор Говард Чанг.

Вчені додають, що передчасні пологи (раніше 37 тижня) є основними причинами дитячої смертності та довгострокових проблем зі здоров’ям, зокрема респіраторних, когнітивних та поведінкових наслідків.

Лісові пожежі, посухи та нерегулярність пір року, спричинені глобальним потеплінням, також збільшують у повітрі кількість алергенів і пилу. Це, своєю чергою, має значний вплив на респіраторні захворювання серед немовлят.

Нагадаємо, раніше науковці знайшли зв'язок між зміною клімату та загостреннями симптомів неврологічних та психічних захворювань.