2024 рік може стати ще спекотнішим, ніж попередній – ООН
У 2023 році, коли рекордно нагрілася вода в океані, а льодовики масово танули, глобальна температура встановила нові рекорди. Однак 2024 рік може стати ще спекотнішим.
Про це йдеться у звіті Організації Об’єднаних Націй.
"Ніколи раніше ми не були так близько до нижньої межі глобального потепління, встановленої Паризькою угодою", – сказала очільниця Всесвітньої метеорологічної організації Селеста Сауло.
У грудні 2015 року на сайті ООН з'явився документ "Прийняття Паризького договору", узгоджений сторонами-учасницями Конференції ООН зі зміни клімату 2015.
Документ зобов’язує розвинуті держави світу скорочувати викиди парникових газів.
За даними ВМО, середня температура повітря у 2023 році була на 1,45 градуса вищою, ніж у доіндустріальну епоху.
Ці дані близькі до критичного температурного порогу в 1,5 градуса. Саме цієї позначки, відповідно до Паризької угоди, країни погодилися уникати.
Як зазначають у ВМО, рекордне потепління призвело до скорочення площі льодовиків – найбільші зміни відбулись у Європі та Північній Америці.
Крім того, експерти ООН зафіксували у 2023 році декілька хвиль тепла, що пройшли через 90% площі Світового океану – це загрожує кораловим рифам та іншим морським екосистемам.
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