Скільки коштів потрібно для відновлення системи охорони здоров'я в Україні? Розповіли у МОЗ

За три роки повномасштабної війни внаслідок російських атак система охорони здоров’я України зазнала збитків на 19,4 мільярда доларів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я із посиланням на звіт Fourth Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment.

Експерти проаналізували період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2024 року. Найбільші збитки для медсистеми зафіксували у таких областях:

Донецькій – 37,8% від загальної суми;

Харківській – 12,6%;

Луганській 12,5%;

Херсонській – 7,3%.

У порівнянні з попередньою оцінкою, яку оприлюднили у лютому 2024 року, загальні втрати сектору охорони здоров’я збільшилися на 9%.

Потреби у відновленні та реконструкції на наступне десятиліття зросли на 14%.

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Кількість пошкоджених закладів охорони здоров’я збільшилася на 36,7%, аптек – на 2,2%.

"Ця цифра проміжна. Однак очевидно, що система охорони здоров’я потребує значних інвестицій та їх раціонального використання. Аби забезпечити максимальну ефективність визначені стратегічні орієнтири.

Так, цьогоріч була затверджена Стратегія розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року. Маємо два ключові вектори: забезпечити стійкість системи в умовах війни та водночас зосередитись на відновленні, поєднавши його з процесами реформування та підвищенням ефективності функціонування відповідно до принципу "краще, ніж було", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, за підрахунками Міндовкілля, повномасштабна війна завдала збитків українській екології на понад 65 мільярдів євро.