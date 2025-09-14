Тріщини на п’ятах: чому виникають та як їх позбутися

Часом тріщини на п'ятах можуть бути проявом хвороби

Стопи людини щодня зазнають великого навантаження та тиску. Це може призвести до того, що шкіра в цій зоні стане товстою та твердою.

З часом такі зміни можуть спричинити появу тріщин п'ятах, які створюють не лише візуальний, а й фізичний дискомфорт.

Дерматологиня та докторка медичних наук Ліндсі Мур розповіла Cleveland Clinic, чому виникають такі тріщини та в яких випадках варто звернутися до лікаря.

Що таке тріщини на п’ятах та чому вони утворюються?

Після тиску на п’яти під час ходіння, структура шкіри на стопах може зазнавати змін. Подекуди це призводить до тріщиноподібного вигляду на ногах. У більшості випадків тріщини є наслідком сухості шкіри, каже дерматологиня Ліндсі Мур.

"Суха шкіра – поширене явище, яке може бути спричиненим різними речами. Часто це поєднання кількох факторів", – пояснює лікарка.

Вік. З віком шкіра змінюється, що призводить до сухості на ногах та інших частинах тіла. На це впливає також пошкодження сонцем, зменшення кількості себуму (шкірного сала), який виділяє організм, та товщини шкіри.

Травми. Шкіра може пересихати внаслідок багаторазового тертя об взуття та постійного впливу суворих умов, як-от сухого клімату.

Відсутність догляду. Шкіра на стопах потребує зволоження так само, як й інші частини тіла. Однак на відміну від рук чи обличчя, люди часом нехтують доглядом за п’ятами.

Лікарка зауважує, що тріщини на цій ділянці можуть бути болісними та погіршувати захисний бар’єр шкіри, створюючи умови для потенційної інфекції.

"Важливо не ігнорувати ноги під час догляду за тілом", – переконана Ліндсі Мур.

Як правильно доглядати за стопами, щоб позбутися тріщин?

Докторка Мур радить щодня мити ноги, використовуючи не надто гарячу воду. При цьому не варто терти стопи, а для очищення – використовувати мило без ароматизаторів.

Також можна замочувати ноги у теплій воді, але не довше, ніж на кілька хвилин. Інакше виникає ризик послабити шкірний бар’єр, що може призвести до надмірної втрати вологи.

Також варто зволожувати ноги, каже Ліндсі Мур. Після ванночок для ніг або душу стопи потрібно висушити, а потім нанести крем або лосьйон.

"Шукайте продукти з керамідами – це молекули, що допомагають утримувати воду в шкірі та відновлювати її природний бар'єр", – пояснює лікарка.

Після нанесення засобу потрібно дати кілька хвилин, щоб увібратися в шкіру. Дерматологиня каже, що також можна використовувати герметичну мазь після крему чи лосьйону. Наприклад, закріпити вологу може вазелін.

Носіння шкарпеток може допомогти зберегти вологу на стопах під час сну. Найкраще обирати бавовняну тканину і використовувати цей метод постійно, а не лише коли на п’ятах з’явилися тріщини.

"Шкарпетки створюють додатковий шар між вашою шкірою та довкіллям, що може обмежити пошкодження", – зауважила Мур.

Якщо тріщин на п’ятах вдалося позбутися, до догляду можна додати засоби для відлущування, як-от креми із сечовиною з концентрацією 20 або 40%. За словами лікарки, такі засоби допоможуть видалити змертвілі клітини шкіри та зберегти стопи м’якими.

Чи допоможуть терки та пемза при тріщинах на п’ятах?

Існує багато засобів, які нібито мають пом'якшити шкіру стоп та позбутися тріщин – від бритв, терок, пемзи до електронних пилок для п’ят. Докторка Мур каже, що ці інструменти можуть бути корисними, однак їх варто використовувати за призначенням та в помірних кількостях.

"Їх можна застосовувати на вологих та сухих ногах. Лише не тріть ділянки запаленої, чутливої шкіри чи ділянок, які сверблять. Це може погіршити ситуацію", – наголошує лікарка.

Також позбутися тріщин можуть допомогти хімічні пілінги, однак їх потрібно використовувати обережно. Водночас таких засобів слід уникати за наявності захворювань шкіри або схильності до них, як-от:

епідермофітії стоп (грибкова хвороба);

атопічнного дерматиту (екземи);

контактного дерматиту;

псоріазу;

будь-яких інших пошкоджень шкіри, наприклад висипів, виразок чи ран.

Чи можуть тріщини на п’ятах бути небезпечними?

Хоча більшість тріщин на стопах можна позбутися вдома, іноді суха шкіра може бути ознакою серйозного захворювання, каже Ліндсі Мур.

"Суха шкіра, що лущиться, може зокрема бути проявом атопічного дерматиту, екземи, псоріазу, грибкової інфекції або дефіциту поживних речовин", – пояснює лікарка.

У деяких випадках суха, потріскана шкіра на п’ятах може свідчити про діабет. Якщо спроби самостійно позбутися неприємної текстури стоп безрезультатні, варто звернутися до лікаря.

"Дерматолог може оцінити наявність патологічного процесу, що сприяє сухості шкіри. Також він може запропонувати поради щодо дбайливого догляду за стопами та безпечні засоби для підтримки здоров’я шкіри", – додала Мур.

