Що обличчя може розповісти про наше здоров’я

Чи задумувались ви, що означають жовтувата чи бліда шкіра обличчя, набряки під очима, чи порушення міміки?

Усі ці ознаки можуть допомогти зрозуміти лікарям, на що ви хворі, адже деякі недуги можуть "залишати слід" на шкірі обличчя.

Захворювання серця, нирок, ендокринної системи та навіть інсульт – що тільки не може розповісти лице про наше здоров’я?

"УП. Життя" звернулася до лікарки-терапевтки Тетяни Антофійчук і сімейної лікарки Алли Сніцар та використала джерела WebMD, MayoClinic, Healthline, MSD MANUAL, MedicalNewsToday, Cleveland Clinic, National Institutes of Health, NHS, American Academy of Dermatology Association, щоб дізнатися:

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На які захворювання може вказати колір обличчя

Сімейна лікарка Алла Сніцар розповідає, що зміна кольору лиця може вказувати на певні захворювання або зміни в організмі:

при блідості варто визначити, чи немає у людини анемі ї ;

Анемія – це стан, при якому знижується рівень гемоглобіну та/або кількість клітин крові (еритроцитів).

Еритроцити містять гемоглобін, який переносить кисень. Без достатньої кількості гемоглобіну та кисню шкіра може збліднути. Швидкість та ступінь зміни кольору шкіри залежить від тяжкості анемії та її причини.

Терапевтка Тетяна Антофійчук наводить основні причини анемії:

дефіцит заліза, вітаміну B12 або фолієвої кислоти;

хронічні захворювання;

крововтрати.

"Симптоми анемії включають блідість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся, наявність заїд у кутиках рота, загальну слабкість та знижений артеріальний тиск.

При наявності цих симптомів важливо здати загальний аналіз крові для визначення рівня гемоглобіну, еритроцитів, оцінки розміру та форми еритроцитів, а також додатково перевірити маркери анемії (залізо, феритин, трансферин)", – консультує лікарка Антофійчук.

при синюшному відтінку шкіри потрібно перевірити серцево-легеневу систему;

Синювате забарвлення шкіри (ціаноз) може сигналізувати про небезпечні захворювання серця, легень та системи кровообігу.

"Синюшне забарвлення шкіри (ціаноз) виникає через недостатнє насичення крові киснем, як наслідок порушень роботи серця, легень чи кровообігу. Недостатнє постачання кисню до тканин призводить до збільшення вмісту відновленого гемоглобіну, який надає шкірі синюшного відтінку", – зазначає терапевтка Тетяна Антофійчук.

Зверніться за невідкладною медичною допомогою, якщо у вас з'явився ціаноз разом з будь-яким із наведених симптомів: утруднене чи прискорене дихання, задишка, біль у грудях, лихоманка, сплутаність свідомості, запаморочення чи сильна втома.

Синювате забарвлення шкіри (ціаноз) може сигналізувати про небезпечні захворювання серця, легень та системи кровообігу. zaynyinyi/Depositphotos

за жовтуватого забарвлення обстежте печінку , жовчні протоки та жовчний міхур;

Наявність жовтушності шкіри та очей свідчить про жовтяницю. Це явище поширене у немовлят, оскільки їхня печінка ще недостатньо зріла, щоб працювати належним чином.

Жовтяниця виникає внаслідок підвищення кількості білірубіну – речовини, яка утворюється при розпаді еритроцитів (червоних кров’яних клітин).

"Жовтяниця (іктеричність) може бути небезпечним станом як у дорослих, так і у дітей. Найчастіше її можна помітити по жовтушності склер, коли рівень білірубіну перевищує 30 мкмоль/л. При значеннях понад 50 мкмоль/л, жовтушність поширюється на шкіру, також може виникати свербіж. Такий стан потребує невідкладної медичної допомоги", – пояснює лікарка Тетяна Антофійчук.

У дорослих жовтяниця може сигналізувати про:

вірусні інфекції ( гепатит , мононуклеоз);

проблеми з печінкою, жовчним міхуром чи підшлунковою залозою;

зловживання алкоголем

Жовтий відтінок шкіри також може вказувати на синдром Жильбера – захворювання печінки, при якому вона не може належно переробляти білірубін. Синдром Жильбера є генетично успадкованим станом. Змінений ген впливає на вироблення та зменшення кількості ферменту, який допомагає розщеплювати білірубін у печінці, тому у крові його міститься надмірна кількість.

Локально на повіках можуть виникнути підняті жовті горбки. Їх називають ксантелазмами. Вони складаються з холестерину та є безпечними і неболючими.

Водночас ксантелазми можуть вказувати на надмірну кількість холестерину в організмі, що сприяє розвитку захворювань серця.

Наявність жовтушності шкіри та очей свідчить про жовтяницю. Alena1919/Depositphotos

почервоніння обличчя є проявом шкірних, ендокринологічних чи алергічних захворювань;

До лиця з червоним відтінком зазвичай призводять дерматологічні зміни.

Причинами можуть бути такі стани:

себорейний дерматит ;

розацеа;

алергічна реакція (на медикаменти тощо);

псоріаз;

розширені поверхневі судини.

Почервоніння шкіри обличчя також може свідчити про гіпертиреоз (стан, при якому виникає підвищене утворення гормонів щитоподібною залозою).

Одним з найпоширеніших супутніх симптомів гіпертиреозу є тепла волога шкіра, яка може набути червоного відтінку. За даними досліджень, понад 85% людей з гіпертиреозом мають цей симптом.

Також гіпертиреоз може викликати такі зміни обличчя як випуклість очей, свербіж, витончення шкіри, появу висипу чи гнійного гідраденіту (накопичення гною всередині потових залоз), гіперпігментацію шкіри.

зміна кольору шкіри може бути в конкретній частині обличчя ;

До прикладу, еритема (почервоніння) у вигляді метелика говорить про шкірну форму червоного вовчака – це аутоімунне захворювання, при якому уражається здебільшого шкіра, проте можуть страждати і інші частини тіла (суглоби, м’язи, нирки, серце, судини).

"Одним із характерних проявів системного червоного вовчака є почервоніння на обличчі, яка виникає через ураження судинної сітки шкіри. Запалення капілярів викликає еритему на лиці, що має специфічну форму метелика і може посилюватися під впливом сонця, лікарських засобів, гормональних змін, травм та стресу", – зазначає терапевтка Антофійчук.

До прикладу, еритема (почервоніння) у вигляді метелика говорить про шкірну форму червоного вовчака – це аутоімунне захворювання, при якому уражається здебільшого шкіра, проте можуть страждати і інші частини тіла (суглоби, м’язи, нирки, серце, судини). Velimir Zeland / Shutterstock

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Що зміни міміки можуть розповісти про ваше здоров’я

Міміка – це рухи м’язами обличчя, які відображають емоції людини. Проте іноді вона змінюється без емоційного підґрунтя та може вказувати на певні захворювання.

Експертка розповідає, що значно змінювати стан обличчя можуть невралгії та нейропатії.

Невралгії – це напади болю в ділянці тіла, з якою пов’язаний нерв, а нейропатії – зміни рухливості або чуття в місці, за яке відповідає певний нерв.

Зміни при невралгії трійчастого нерва.

Трійчастий нерв знаходиться з обох сторін голови та відповідає за чутливість обличчя.

"Ураження трійчастого нерва (напад невралгії трійчастого нерва) проявляється нападоподібним стріляючим болем в ділянці лиця", – пояснює фахівчиня Алла Сніцар.

До симптомів невралгії трійчастого нерва також належать:

раптові напади болю в певній ділянці обличчя або біль, спричинений дотиком до обличчя, жуванням, розмовою або чищенням зубів;

напади болю тривалістю від кількох секунд до кількох хвилин, які з часом стають частішими та інтенсивнішими;

біль виникає у ділянці щік, щелеп, зубів, ясен та губ, рідше уражаються очі та лоб;

біль може виникати з одного боку обличчя;

больові відчуття локалізовані в одному місці, проте можуть і поширюватися навколо ділянки болю;

біль рідко виникає під час сну.

Зміни при нейропатії лицевого нерва.

"При нейропатії лицевого нерва відсутні рухи половини лиця (виникає їх параліч). При цьому виникає асиметрія обличчя", – консультує сімейна лікарка.

Нейропатію лицевого нерва ще називають паралічем Белла. До його симптомів відносять:

біль за вухом, який передує паралічу половини обличчя;

сам параліч лицевого нерва розвивається протягом декількох годин і зазвичай досягає максимуму протягом 48-72 годин;

відчуття оніміння або важкості в обличчі;

уражена сторона лиця стає плоскою та невиразною, зникає здатність морщити лоб та моргати;

у важких випадках неможливо заплющити око на ураженій стороні;

можуть порушуватися слиновиділення та смакові відчуття, виникати сльозотеча та гіперакузія (хвороблива чутливість до звуків).

Водночас сімейна лікарка Алла Сніцар наголошує: виникнення раптової асиметрії обличчя (на вигляд як "крива" усмішка) може свідчити про ознаки інсульту, що вимагає невідкладної медичної допомоги.

Значно змінювати стан обличчя можуть невралгії та нейропатії. NewAfrica/Depositphotos

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Про які захворювання говорять набряки на обличчі

Набряк обличчя може виникнути генералізовано чи локально в певній ділянці (під очима). Його причиною можуть бути зовсім неочікувані стани:

Набряки під очима, як прояв вікових змін чи затримки води в організмі

На обличчі можуть виникати локалізовані набряки під нижніми повіками (мішки під очима), які зазвичай з'являються з віком, коли тканини навколо очей слабшають.

Факторами, які спричиняють або погіршують ефект "мішків під очима" в будь-якому віці є:

затримка рідини (особливо після пробудження чи вживання солоної їжі);

нестача сну

наявність алергії;

куріння;

вживання алкоголю;

високий рівень стресу;

проблеми з нирками;

хронічна втома;

вплив сонця;

генетична схильність (мішки під очима можуть передаватися у спадок);

захворювання (дерматит, дерматоміозит, захворювання нирок та щитоподібної залози).

"Як недостатнє вживання води, так і її надлишок може провокувати набряки. Забагато солодкої, соленої чи білкової їжі в раціоні також сприятимуть їх появі", – пояснює експертка Антофійчук.

Під очима може накопичуватися рідина, через що ця ділянка може виглядати припухлою.

Набряк обличчя може виникнути генералізовано чи локально в певній ділянці (під очима). sruilk/Depositphotos

Гіпотиреоз

Якщо у людини гіпотиреоз (стан, при якому щитоподібна залоза виробляє недостатню кількість гормонів), особливо на пізніх стадіях, її обличчя може виглядати одутлим або набряклим.

Інші зміни лиця при гіпотиреозі:

набряклі повіки, губи та язик;

шорстка та суха шкіра;

витончення брів;

червоні плями на шкірі обличчя.

"Гіпотиреоз може призводити до затримки рідини в організмі, що викликає набряклість обличчя, особливо в ділянці навколо очей. Інші ознаки гіпотиреозу включають сухість шкіри, ламкість волосся та уповільнені рефлекси", – пояснює лікарка-терапевтка Тетяна Антофійчук.

Це запалення очей, спричинене алергічною реакцією на лупу домашніх тварин, пил, пилок чи плісняву.

Він може викликати такі симптоми як почервоніння, свербіж, набряклість і сльозотечу, а також відчуття печіння або різі в очах.

Кон'юнктивіт може викликати такі симптоми як почервоніння, свербіж, набряклість і сльозотечу, а також відчуття печіння або різі в очах. t.tomsickova/Depositphotos

Прееклампсія

Це стан, при якому у вагітних жінок раптово підвищується артеріальний тиск.

Симптоми можуть включати набряки обличчя, ніг і рук, а також головний біль, нечіткість зору, біль у животі, нудоту та блювання.

Якщо під час вагітності ви відчуваєте будь-які з симптомів прееклампсії – негайно зверніться до лікаря.

Синусит

Це захворювання, спричинене запаленням або інфекцією носових ходів і пазух. Він може бути викликаний вірусами, бактеріями або алергією.

Набряк та біль можуть вражати ділянки навколо носових пазух: щоки, лоб та очі.

Перелом кісток лицевого черепа

Найчастіше цей стан спричинений травмою або ударом по обличчю.

До прикладу, перелом кістки чи хряща носа може спричинити набряк обличчя, а також синці навколо носа та очей. Іноді люди отримують так травму та не звертаються до фахівця, не зважаючи на важливі симптоми у вигляді набряку.

Перелом кістки чи хряща носа може спричинити набряк обличчя, а також синці навколо носа та очей. Elnur_/Depositphotos

Анафілаксія

Лікарка Тетяна Антофійчук зазначає, анафілаксія – це важка алергічна реакція, яка потребує негайної медичної допомоги.

"Іноді анафілаксія супроводжується набряком обличчя, губ, язика та горла, що може призвести до утруднення дихання. Це невідкладний стан, оскільки він може швидко прогресувати та спричинити анафілактичний шок, який загрожує життю. Тому при перших ознаках анафілаксії необхідно негайно звертатися за медичною допомогою", – наголошує терапевтка Антофійчук.

Найпоширенішими причинами анафілаксії є харчова алергія (на горіхи, рибу, яйця, коров'яче молоко, кунжут), ліки (антибіотики), укуси комах та латекс.

Симптоми анафілактичного шоку можуть виникнути дуже швидко після контакту з алергеном. До них можуть належати:

набряк горла, обличчя та язика;

кропив'янка (блідо-рожеві пухирі);

утруднене дихання, хрипи або кашель;

прискорене серцебиття;

непритомність чи запаморочення;

зміна кольору шкіри на синюшний, сірий або блідий.

Якщо ви або хтось із ваших близьких має симптоми анафілаксії – негайно зверніться за медичною допомогою.

Що може означати висип на лиці

Лікарка Алла Сніцар наводить такі найпоширеніші причини появив висипу на обличчі:

Це поширене шкірне захворювання, яке викликає появу "прищів". Найчастіше на акне хворіють підлітки, але у багатьох людей воно може з'явитися і в дорослому віці.

Акне виникає внаслідок закорковування волосяних фолікулів чи пор шкіри обличчя.

Найчастіше на акне хворіють підлітки, але у багатьох людей воно може з'явитися і в дорослому віці. NewAfrica/Depositphotos

алергічні висипання;

Симптоми алергічної реакції відрізняються залежно від алергена (речовини, яка спричинила реакцію).

У людини може з'явитися невелика ділянка висипу після використання крему для обличчя, або великий генералізований висип на всьому обличчі після вдихання пилку.

розацеа;

Це шкірне захворювання, яке переважно вражає обличчя.

Перші ознаки розацеа включають почервоніння (рум'янець) на носі, щоках, лобі, підборідді, шиї та грудях, яке то з'являється, то зникає. Зазвичай воно триває кілька хвилин. При цьому людина може відчувати тепло, жар або біль на обличчі.

Ще одним симптомом розацеа є відчуття печіння або поколювання під час вмивання чи використання засобів для догляду за шкірою.

інфекційні захворювання (вітрянка, вірус Коксакі, кір).

Висип при вітряній віспі нагадує водянисті пухирці, що можуть викликати свербіж. Висип починається в районі грудей та спини і поступово розповсюджується на обличчя, голову і кінцівки.

При вірусі Коксакі висип найперше з'являється на руках, ногах чи роті та має вигляд пухирців, які рідко викликають свербіж.

Висип при під час кору розповсюджується від голови до стоп. Спочатку папули червоного або коричнюватого кольору можна помітити за вухами, поступово вони розповсюджуються на шию та далі на тулуб. У роті в хворих на кір можуть з’являтися червоні плями з білим центром (симптом Копліка). Також майже у всіх хворих на кір виникає кон'юнктивіт (запальний процес слизової оболонки ока).

Висип при вітряній віспі нагадує водянисті пухирці, що можуть викликати свербіж. Photozirka/Depositphotos

Про що свідчать випадіння чи поява волосся на обличчі

Надлишок волосся, яке з’являється за чоловічим типом на обличчі у жінок, може бути симптомом гірсутизму. Цей стан пов'язаний з підвищенням кількості гормонів андрогенів (вони відповідають за розвиток чоловічих статевих органів, проте в нормі у невеликій кількості виробляються і в жіночому організмі для підтримки репродуктивної функції та м'язового тонусу).

"Гірсутизм буває як вродженим, так і набутим станом. Він може виникати внаслідок полікістозу яєчників, захворювань наднирників, а також прийому певних медикаментів або вродженої схильності", – консультує лікарка Тетяна Антофійчук.

Найпоширенішою причиною гірсутизму є синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – розлад, при якому порушується робота яєчників та утворюється занадто багато андрогенів.

Випадіння волосся на ділянках площею кілька сантиметрів є симптомом вогнищевої алопеції (алопеції ареата). При цьому алопеція найчастіше вражає шкіру голови та обличчя.

Іншими симптомами вогнищевої алопеції є свербіж або печіння в ураженій ділянці.

Анна Бей, УП.Життя