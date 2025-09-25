Безоплатне очне протезування: у МОЗ пояснили, як і де скористатися послугою

Послугами можуть скористатися цивільні та військові, які набули травми органів зору внаслідок війни

Військові та цивільні, які отримали травми органів зору внаслідок війни, можуть безоплатно пройти комплексне лікування, зокрема протезування.

Для цього слід звернутися до медзакладів, які мають договір з Національною службою здоров’я України. Там лікування можна пройти коштом держави у межах Програми медичних гарантій, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Як отримати послугу з очного протезування?

Спочатку пацієнту треба звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря та отримати електронне направлення до офтальмолога. З цим направленням відвідайте лікаря у визначеному медзакладі, який підтвердить необхідність очного протезування.

"У разі екстреної госпіталізації (наприклад, при травмах внаслідок бойових дій або тяжких ушкодженнях ока), пацієнт відразу отримує спеціалізовану допомогу в офтальмологічному стаціонарі без направлення. Подальше протезування здійснюється відповідно до визначених етапів", – наголосили у міністерстві.

Є кілька етапів очного протезування, які здійснюють у такій послідовності:

РЕКЛАМА:

первинне – через 8-10 днів після видалення ока, щоб допомогти загоєнню та сформувати опорний елемент;

остаточне – через місяць, коли око загоїлося: протез має бути медично та косметично правильним;

повторне – відбувається за потреби, не рідше ніж один раз на три роки для дорослих та один раз на рік для дітей;

індивідуальний протез – вперше роблять через 3-4 місяці після операції, коли рана повністю загоїлася і сформувався опорний елемент.

Читайте також : Ветерану видали неякісний протез: що робити та куди скаржитись

Де виконують очне протезування?

До переліку закладів, де можна пройти таку процедуру, входять 28 регіональних лікарень у 22 областях і Києві (найчастіше це обласні заклади, де надають допомогу за місцем проживання) та 10 екстериторіальних медзакладів у семи областях і столиці (національні центри, які беруться за найскладніші випадки з усієї країни).

Перелік та адреси таких закладів можна переглянути за посиланням.

Окрім того, таку офтальмологічну допомогу надають і в спеціалізованих кабінетах очного протезування обласних консультативних поліклінік і лабораторіях (кабінетах) індивідуального очного протезування.

Зокрема у поліклінічних кабінетах:

консультують пацієнтів щодо протезування;

видають стандартні очні протези;

ведуть облік пацієнтів і протезів;

направляють на індивідуальне протезування (за потреби);

формують заявки на протези.

Натомість у лабораторії індивідуального протезування фахівці підбирають і виготовляють індивідуальні очні протези після операції та виконують повторне протезування, якщо є така потреба.

"Якщо пацієнту відмовляють у наданні безоплатної послуги – слід звернутися до адміністрації медзакладу. У разі невирішення проблеми можна зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77", – наголосили у МОЗ.