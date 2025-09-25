Безоплатне очне протезування: у МОЗ пояснили, як і де скористатися послугою
Військові та цивільні, які отримали травми органів зору внаслідок війни, можуть безоплатно пройти комплексне лікування, зокрема протезування.
Для цього слід звернутися до медзакладів, які мають договір з Національною службою здоров’я України. Там лікування можна пройти коштом держави у межах Програми медичних гарантій, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.
Як отримати послугу з очного протезування?
Спочатку пацієнту треба звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря та отримати електронне направлення до офтальмолога. З цим направленням відвідайте лікаря у визначеному медзакладі, який підтвердить необхідність очного протезування.
"У разі екстреної госпіталізації (наприклад, при травмах внаслідок бойових дій або тяжких ушкодженнях ока), пацієнт відразу отримує спеціалізовану допомогу в офтальмологічному стаціонарі без направлення. Подальше протезування здійснюється відповідно до визначених етапів", – наголосили у міністерстві.
Є кілька етапів очного протезування, які здійснюють у такій послідовності:
- первинне – через 8-10 днів після видалення ока, щоб допомогти загоєнню та сформувати опорний елемент;
- остаточне – через місяць, коли око загоїлося: протез має бути медично та косметично правильним;
- повторне – відбувається за потреби, не рідше ніж один раз на три роки для дорослих та один раз на рік для дітей;
- індивідуальний протез – вперше роблять через 3-4 місяці після операції, коли рана повністю загоїлася і сформувався опорний елемент.
Де виконують очне протезування?
До переліку закладів, де можна пройти таку процедуру, входять 28 регіональних лікарень у 22 областях і Києві (найчастіше це обласні заклади, де надають допомогу за місцем проживання) та 10 екстериторіальних медзакладів у семи областях і столиці (національні центри, які беруться за найскладніші випадки з усієї країни).
Перелік та адреси таких закладів можна переглянути за посиланням.
Окрім того, таку офтальмологічну допомогу надають і в спеціалізованих кабінетах очного протезування обласних консультативних поліклінік і лабораторіях (кабінетах) індивідуального очного протезування.
Зокрема у поліклінічних кабінетах:
- консультують пацієнтів щодо протезування;
- видають стандартні очні протези;
- ведуть облік пацієнтів і протезів;
- направляють на індивідуальне протезування (за потреби);
- формують заявки на протези.
Натомість у лабораторії індивідуального протезування фахівці підбирають і виготовляють індивідуальні очні протези після операції та виконують повторне протезування, якщо є така потреба.
"Якщо пацієнту відмовляють у наданні безоплатної послуги – слід звернутися до адміністрації медзакладу. У разі невирішення проблеми можна зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77", – наголосили у МОЗ.