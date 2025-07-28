Чому синіють пальці, або що таке хвороба Рейно

Іноді при впливі низьких температур чи стресу в людини виникає відчуття оніміння та холоду в окремих частинах тіла, зазвичай у пальцях рук або ніг.

В деяких випадках це може бути ознакою хвороби Рейно.

Щоб дізнатися, чому виникає посиніння та оніміння пальців та як цього уникнути, "УП. Життя" використала джерела Mayo Clinic та Cleveland Clinic.

Як виглядає хвороба Рейно

Найчастіше хвороба Рейно вражає пальці рук і ніг. Однак вона також може впливати на інші частини тіла, зокрема ніс, губи та вуха.

При цьому стані дрібні кровоносні судини, які постачають кров до шкіри, звужуються та погано транспортують кров до цих ділянок тіла (які змінюють колір – з блідого на синюшний). Такий стан ще називають феноменом або синдромом Рейно.

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Відновлення кровообігу після зігрівання може тривати до 15 хвилин.

Симптоми хвороби Рейно включають:

відчуття холоду в пальцях рук або ніг;

зміну кольору шкіри – спочатку блідість, потім синюшність (ці зміни можуть бути більш або менш помітними, залежно від кольору вашої шкіри);

оніміння, поколювання або колючий біль під час зігрівання чи зменшення впливу стресу.

Під час нападу хвороби Рейно уражені ділянки шкіри зазвичай спершу стають блідими, потім змінюють колір, стають холодними й втрачають чутливість. Коли шкіра зігрівається й кровотік відновлюється, уражені зони можуть знову змінити колір, почати пульсувати, поколювати або набрякати.

Хвороба зазвичай починається у віці від 15 до 30 років. Це хронічний стан, який неможливо повністю вилікувати, проте можна контролювати симптоми.

Жінки страждають на хворобу Рейно частіше, ніж чоловіки. Вона також трапляється частіше у людей, які проживають у холодному кліматі та курять. Паління звужує кровоносні судини та може впливати на появу симптомів.

Симптоми хвороби Рейно включають відчуття холоду в пальцях рук або ніг та зміну кольору шкіри – спочатку блідість, потім синюшність. edesignua/Depositphotos

Чому виникає хвороба Рейно

Фахівці досі не повністю розуміють, що саме викликає напади хвороби Рейно. Можливо при цьому стані судини в кистях та стопах надмірно реагують на дію холоду або стресу. Вони звужуються, тому обмежується кровотік.

Холод – найпоширеніший тригер нападів хвороби Рейно. Наприклад, вона може проявитися приопусканні рук у холодну воду, дотику до продуктів із морозильної камери або перебуванні на холодному повітрі. У деяких людей напади може спричиняти емоційний стрес.

Також причинами появи симптомів хвороби Рейно можуть бути й інші стани:

Захворювання сполучної тканини.

Більшість людей із рідкісною хворобою склеродермією (призводить до ущільнення й рубцювання шкіри) також мають симптоми хвороба Рейно. До інших захворювань, що підвищують ризик, належать червоний вовчак та ревматоїдний артрит.

Судинні захворювання.

Серед них – атеросклероз (відкладення жирових бляшок у судинах) та запальні процеси у судинах кистей і стоп.

Повторювані рухи або вібрація.

Тривале друкування, гра на фортепіано або інша моторна активність можуть спричинити перевантаження тканин та погіршити їх кровопостачання.

Травми кистей або стоп.

Наприклад, перелом зап’ястя, хірургічне втручання чи обмороження можуть впливати на роботу дрібних судин кистей та стоп.

Деякі лікарські препарати.

До них належать деякі ліки, які застосовують при гіпертонії чи мігрені.

У разі важкого перебігу хвороби Рейно значне зниження кровотоку може призвести до ушкодження тканин пальців. Хоча це трапляється дуже рідко та найчастіше при наявності супутніх захворювань.

Повне блокування судини може викликати виразки шкіри або некроз (відмирання тканин), що потребує складного лікування.

Жінки страждають на хворобу Рейно частіше, ніж чоловіки. Вона також трапляється частіше у людей, які проживають у холодному кліматі та курять. The National Health Service (NHS)

Що робити, якщо у вас є симптоми хвороби Рейно?

Щоб зменшити ризик нападів хвороби Рейно:

Одягайтеся тепло на вулицю.

У холодну погоду носіть шапку, шарф, шкарпетки, тепле взуття, дві пари рукавиць або рукавичок. Термобілизна теж може допомогти. Куртка з манжетами, що щільно прилягають до рукавичок, добре захищає руки.

Захищайте вуха й ніс.

Якщо кінчик носа або вушні раковини швидко мерзнуть, надягайте захисні навушники й маску для обличчя.

Попередньо прогрівайте автомобіль.

Перед поїздкою в холодну погоду дайте обігрівачу авто попрацювати кілька хвилин.

Дбайте про тепло вдома.

Носіть шкарпетки. Коли дістаєте їжу з холодильника чи морозильної камери – користуйтеся рукавицями, рукавичками або кухонними прихватками. У зимовий період деяким людям допомагає спати в рукавицях і шкарпетках.

Уникайте холодного повітря в приміщенні.

Встановіть кондиціонер на вищу температуру. Користуйтеся термочашками або ізольованими склянками, щоб уникати охолодження рук.

Якщо такі зміни способу життя недієві та симптоми хвороби Рейно турбують і надалі – обов’язково зверніться до лікаря.

За потреби лікар може запропонувати медикаментозне лікування, фізіотерапію чи хірургічне втручання.

Також до лікаря необхідно негайно звернутися при погіршенні симптомів хвороби Рейно або ускладненнях:

Часті або тривалі напади.

Якщо напади стають частішими, тривають довше або є дуже болючими, попри спроби зігрітися.

Виразки, пухирі або ранки.

Поява ран, виразок або пухирів на кінчиках пальців може свідчити про серйозне порушення кровотоку і потребувати негайної медичної допомоги.

Зміни шкіри.

Потовщення або затвердіння шкіри, особливо на пальцях.

Ознаки інфекції.

Почервоніння, набряк, гній або сильний біль навколо ран.