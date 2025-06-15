Що таке червоний вовчак та чому сонце може спровокувати висип?

Найбільш характерна ознака вовчака – висип на обличчі, який з’являється під впливом сонячних променів та нагадує метелика, що розправив крила на обох щоках.

Системний червоний вовчак (СЧВ) – це аутоімунна хвороба, яка виникає, коли імунна система організму починає атакувати власні тканини та органи.

Запалення, спричинене вовчаком, може вражати суглоби, шкіру, нирки та навіть серце.

Найбільш характерна ознака вовчака – висип на обличчі, який з’являється під впливом сонячних променів та нагадує метелика, що розправив крила на обох щоках.

Щоб дізнатися, які основні причини вовчака та симптоми захворювання, "УП. Життя" використала джерела MayoClinic, ClevelandClinic, Healthline та MedicalNewsToday.

Які причини виникнення вовчака

Вовчак є результатом поєднання генетичних факторів та впливу довкілля.

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Люди зі спадковою схильністю до захворювання можуть побачити перші симптоми після контакту з певними чинниками навколишнього середовища. Проте в більшості випадків причина вовчака невідома.

Деякими потенційними тригерами вовчака можуть бути:

Сонячне світло

Перебування на сонці може викликати ураження шкіри при СЧВ або спровокувати реакцію внутрішніх органів у схильних до нього людей.

Приблизно 40-70% людей з вовчаком схильні до фоточутливості. Цей термін означає підвищену чутливість до ультрафіолетових (УФ) променів сонця та інших штучних джерел світла.

Коли людина з СЧВ піддається впливу УФ-променів, це може спровокувати загострення симптомів. Найпоширеніший симптом при цьому – болючий висип або ураження шкіри на обличчі, шиї, руках та стопах.

У людини з вовчаком після впливу УФ-світла також можуть з'явитися втома, лихоманка, біль у суглобах або грипоподібні симптоми. Навіть мінімальний вплив УФ-променів може спричинити загострення.

Інфекції

Наявність інфекцій може спровокувати вовчак або спричинити його повторну появу у деяких людей.

Медикаменти

Деякими види ліків можуть спровокувати розвиток СЧВ. до прикладу, препарати для зниження артеріального тиску, протисудомні засоби та антибіотики.

У людей, в яких вовчак, спричинений ліками, зазвичай симптоми зникають після припинення прийому медикаментів. Рідко симптоми можуть зберігатися навіть після відміни препарату.

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Також виділяють фактори, що можуть збільшити ризик розвитку червоного вовчака:

Стать

Вовчак частіше зустрічається у жінок.

Жінки хворіють на СЧВ приблизно у 9 із 10 випадків.

Вік

Хоча захворювання вражає людей різного віку, найчастіше його діагностують у віці від 15 до 45 років.

При вовчаку висип у формі метелика на обличчі покриває щоки та перенісся. Mediscan/Alamy Stock Photo

Які симптоми системного червоного вовчака

Немає двох абсолютно однакових випадків захворювання.

Ознаки з'являються раптово або ж навпаки – розвиваються повільно. Водночас симптоми можуть бути легкими чи важкими, тимчасовими або постійними.

Більшість людей з СЧВ мають легкий перебіг хвороби, що характеризується епізодами (так званими загостреннями), коли ознаки та симптоми на деякий час погіршуються, а потім покращуються або навіть повністю зникають.

Симптоми вовчака залежать від того, які системи організму уражені хворобою. Найпоширенішими ознаками та симптомами системного червоного вовчака можуть бути:

втома ;

підвищена температура ;

біль, скутість та набряк у суглобах;

висип у формі метелика на обличчі, що покриває щоки та перенісся, або незрозумілий висипи на інших частинах тіла;

ураження шкіри, які з'являються або погіршуються під впливом сонця;

блідість або синюшність пальців рук та ніг при впливі холоду або під час стресу;

задишка;

біль у грудях;

сухість очей ;

головний біль .

Варто обов’язково звернутися до свого лікаря, якщо у вас з'явилися незрозумілий висип, постійні гарячка, біль або втома.

При СЧВ може виникати біль, скутість та набряк у суглобах Branislav/Getty Images

Запалення, спричинене вовчаком може впливати на багато ділянок тіла та викликати значні ускладнення з їх боку:

Нирки

Вовчак може спричинити серйозне пошкодження нирок.

Мозок та центральна нервова система

При цьому люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, зміни поведінки, проблеми із зором та судоми.

Багато людей з вовчаком мають проблеми з пам'яттю та труднощі з висловлюванням своїх думок.

Кров та кровоносні судини

СЧВ може призвести до проблем з кров'ю, включаючи зменшення кількості здорових еритроцитів (анемія) та підвищений ризик кровотечі або утворення тромбів.

Серце

Вовчак може спричинити запалення серцевого м'яза (міокардит). При ньому значно зростає ризик серцево-судинних захворювань.

Наявність системного червоного вовчака також збільшує ризик розвитку інфекцій, руйнування кісток та ускладнень вагітності.