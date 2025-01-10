Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, що зміниться в оцінюванні стану онкохворих пацієнтів

Як проходитиме оцінювання для людей з онкологічними захворюваннями

У Міністерстві охорони здоровʼя розповіли, як в межах реформи МСЕК відбуватиметься встановлення інвалідності для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Принципи залишилися такими ж, як і раніше, але були деталізовані та доповнені, зауважили в МОЗ.

"Нова система оцінювання базується на комплексному підході до аналізу функціонального стану пацієнта, критерії встановлення інвалідності більше не обмежуються виключно медичними показниками, а охоплюють широкий спектр факторів, які впливають на якість життя", – пояснили в МОЗ.

Під час проведення оцінювання враховуються:

здатність до самообслуговування;

соціальна активність;

здатність до навчання;

здатність до трудової діяльності;

орієнтація у просторі та спілкування;

контроль поведінки (йдеться про здатність самостійно приймати рішення та керувати власними діями).

У МОЗ зауважують, що такий підхід дозволить глибше оцінити не лише фізичний стан пацієнта, але й наслідки проведених сеансів хіміотерапії, операцій чи видалення органів, а також врахувати індивідуальний прогноз відновлення.

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Перелік онкологічних захворювань із несприятливим прогнозом

Затверджено новий список хвороб, які автоматично визнаються підставою для встановлення інвалідності на 5 років без необхідності щорічного переогляду.

До таких захворювань належать:

тяжкі форми онкогематологічних патологій, зокрема, гострі лейкемії та деякі форми лімфом, які мають високий ризик прогресування або рецидиву​​;

онкологічні ураження з високою ймовірністю рецидиву або прогресування, наприклад, метастатичні пухлини чи захворювання, де ефективність лікування обмежена навіть за сучасних умов​​.

Спрощення порядку проведення оцінювання для пацієнтів з онкологічними захворюваннями

1. Безстрокове встановлення інвалідності

Тепер передбачено безстрокове встановлення інвалідності для пацієнтів із онкологічними захворюваннями, що мають несприятливий прогноз, або з необоротними станами, які супроводжуються значними порушеннями функцій організму.

Для таких пацієнтів соціальні гарантії та підтримка залишаються доступними без додаткового підтвердження​.

2. Оцінювання поза межами лікарні для пацієнтів з обмеженнями мобільності

Проводити оцінювання онкохворих пацієнтів можуть поза межами лікарні:

заочне оцінювання застосовується у випадках, коли пацієнт через стан здоров’я не може прибути до медичного закладу; рішення ухвалюється на підставі наданих медичних документів​​;

виїзне оцінювання можливе для пацієнтів із тяжкими обмеженнями мобільності; експертна команда відвідує пацієнта на місці лікування або проживання​​;

використанням телемедицини дозволяє провести оцінювання дистанційно за допомогою сучасних цифрових технологій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пацієнти зможуть оскаржити рішення експертної комісії з функціонування людини.