Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, що зміниться в оцінюванні стану онкохворих пацієнтів
У Міністерстві охорони здоровʼя розповіли, як в межах реформи МСЕК відбуватиметься встановлення інвалідності для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.
Принципи залишилися такими ж, як і раніше, але були деталізовані та доповнені, зауважили в МОЗ.
"Нова система оцінювання базується на комплексному підході до аналізу функціонального стану пацієнта, критерії встановлення інвалідності більше не обмежуються виключно медичними показниками, а охоплюють широкий спектр факторів, які впливають на якість життя", – пояснили в МОЗ.
Під час проведення оцінювання враховуються:
- здатність до самообслуговування;
- соціальна активність;
- здатність до навчання;
- здатність до трудової діяльності;
- орієнтація у просторі та спілкування;
- контроль поведінки (йдеться про здатність самостійно приймати рішення та керувати власними діями).
У МОЗ зауважують, що такий підхід дозволить глибше оцінити не лише фізичний стан пацієнта, але й наслідки проведених сеансів хіміотерапії, операцій чи видалення органів, а також врахувати індивідуальний прогноз відновлення.
Перелік онкологічних захворювань із несприятливим прогнозом
Затверджено новий список хвороб, які автоматично визнаються підставою для встановлення інвалідності на 5 років без необхідності щорічного переогляду.
До таких захворювань належать:
- тяжкі форми онкогематологічних патологій, зокрема, гострі лейкемії та деякі форми лімфом, які мають високий ризик прогресування або рецидиву;
- онкологічні ураження з високою ймовірністю рецидиву або прогресування, наприклад, метастатичні пухлини чи захворювання, де ефективність лікування обмежена навіть за сучасних умов.
Спрощення порядку проведення оцінювання для пацієнтів з онкологічними захворюваннями
1. Безстрокове встановлення інвалідності
Тепер передбачено безстрокове встановлення інвалідності для пацієнтів із онкологічними захворюваннями, що мають несприятливий прогноз, або з необоротними станами, які супроводжуються значними порушеннями функцій організму.
Для таких пацієнтів соціальні гарантії та підтримка залишаються доступними без додаткового підтвердження.
2. Оцінювання поза межами лікарні для пацієнтів з обмеженнями мобільності
Проводити оцінювання онкохворих пацієнтів можуть поза межами лікарні:
- заочне оцінювання застосовується у випадках, коли пацієнт через стан здоров’я не може прибути до медичного закладу; рішення ухвалюється на підставі наданих медичних документів;
- виїзне оцінювання можливе для пацієнтів із тяжкими обмеженнями мобільності; експертна команда відвідує пацієнта на місці лікування або проживання;
- використанням телемедицини дозволяє провести оцінювання дистанційно за допомогою сучасних цифрових технологій.
Нагадаємо, раніше ми писали, що пацієнти зможуть оскаржити рішення експертної комісії з функціонування людини.