Реформа МСЕК: у МОЗ назвали 12 цілей, з якими лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання

З якими цілями лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання повсякденного функціонування

З 1 січня 2025 року на заміну МСЕК прийдуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.

Вони працюватимуть не тільки для встановлення статусу інвалідності, але й для підтримки пацієнтів у відновленні їхньої соціальної активності, призначенні реабілітаційних засобів та соціальних послуг.

З якою метою особистий лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Медик зможе зазначати одну або кілька цілей із цього списку:

встановлення інвалідності;

зміна причини інвалідності;

закінчення строку інвалідності;

повторне оцінювання через зміну стану здоров’я;

оновлення рекомендацій індивідуальної програми реабілітації;

встановлення ступеня втрати професійної працездатності;

продовження тимчасової непрацездатності;

визначення медичних показань і протипоказань для забезпечення автомобілем чи електроскутером;

встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням чи іншими ушкодженнями здоров’я;

визначення потреби в догляді та соціальних послугах;

призначення допоміжних засобів реабілітації або медичних виробів;

встановлення зв’язку інвалідності з хворобами, перенесеними у дитинстві.

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У МОЗ зазначають, що цей підхід допомагає лікарям краще орієнтуватися у складних випадках, а пацієнтам – отримати необхідну підтримку.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК.

Нова система передбачає створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з лікарів-практиків.

Система буде повністю електронною – в ній фіксуватимуть кожен крок оцінки стану пацієнтів, щоб мінімізувати корупційні ризики.

МОЗ визначило перелік лікарень, у яких працюватимуть експертні команди. Станом на 16 грудня їх було 286.

Також уже створили 1348 експертних команд. Більшість лікарень уже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання – їх понад 4300.

Серед підстав для направлення на оцінювання повсякденного функціонування – настання строку повторного огляду, стійкий або необоротний характер захворювання, тривала непрацездатність, туберкульоз та невідкладні діагнози або проведення серйозних медичних втручань.