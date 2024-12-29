Усі розділи
Підтримати УП

Реформа МСЕК: у МОЗ назвали 12 цілей, з якими лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання

Альона Павлюк — 29 грудня, 12:51
Реформа МСЕК: у МОЗ назвали 12 цілей, з якими лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання
З якими цілями лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання повсякденного функціонування
BrianAJackson/Depositphotos

З 1 січня 2025 року на заміну МСЕК прийдуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.

Вони працюватимуть не тільки для встановлення статусу інвалідності, але й для підтримки пацієнтів у відновленні їхньої соціальної активності, призначенні реабілітаційних засобів та соціальних послуг.

З якою метою особистий лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Медик зможе зазначати одну або кілька цілей із цього списку:

  • встановлення інвалідності;
  • зміна причини інвалідності;
  • закінчення строку інвалідності;
  • повторне оцінювання через зміну стану здоров’я;
  • оновлення рекомендацій індивідуальної програми реабілітації;
  • встановлення ступеня втрати професійної працездатності;
  • продовження тимчасової непрацездатності;
  • визначення медичних показань і протипоказань для забезпечення автомобілем чи електроскутером;
  • встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням чи іншими ушкодженнями здоров’я;
  • визначення потреби в догляді та соціальних послугах;
  • призначення допоміжних засобів реабілітації або медичних виробів;
  • встановлення зв’язку інвалідності з хворобами, перенесеними у дитинстві.
РЕКЛАМА:
Читайте також :
Реформа МСЕК: що треба знати про повторний огляд для людей з інвалідністю

У МОЗ зазначають, що цей підхід допомагає лікарям краще орієнтуватися у складних випадках, а пацієнтам – отримати необхідну підтримку.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК.

Нова система передбачає створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з лікарів-практиків.

Система буде повністю електронною – в ній фіксуватимуть кожен крок оцінки стану пацієнтів, щоб мінімізувати корупційні ризики.

МОЗ визначило перелік лікарень, у яких працюватимуть експертні команди. Станом на 16 грудня їх було 286.

Також уже створили 1348 експертних команд. Більшість лікарень уже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання – їх понад 4300.

Серед підстав для направлення на оцінювання повсякденного функціонування – настання строку повторного огляду, стійкий або необоротний характер захворювання, тривала непрацездатність, туберкульоз та невідкладні діагнози або проведення серйозних медичних втручань.

Читайте також :
МСЕК по-новому: які документи потрібні для оцінювання повсякденного функціонування особи
Реклама:

Головне сьогодні