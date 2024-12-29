Реформа МСЕК: у МОЗ назвали 12 цілей, з якими лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання
З 1 січня 2025 року на заміну МСЕК прийдуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.
Вони працюватимуть не тільки для встановлення статусу інвалідності, але й для підтримки пацієнтів у відновленні їхньої соціальної активності, призначенні реабілітаційних засобів та соціальних послуг.
З якою метою особистий лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.
Медик зможе зазначати одну або кілька цілей із цього списку:
- встановлення інвалідності;
- зміна причини інвалідності;
- закінчення строку інвалідності;
- повторне оцінювання через зміну стану здоров’я;
- оновлення рекомендацій індивідуальної програми реабілітації;
- встановлення ступеня втрати професійної працездатності;
- продовження тимчасової непрацездатності;
- визначення медичних показань і протипоказань для забезпечення автомобілем чи електроскутером;
- встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням чи іншими ушкодженнями здоров’я;
- визначення потреби в догляді та соціальних послугах;
- призначення допоміжних засобів реабілітації або медичних виробів;
- встановлення зв’язку інвалідності з хворобами, перенесеними у дитинстві.
У МОЗ зазначають, що цей підхід допомагає лікарям краще орієнтуватися у складних випадках, а пацієнтам – отримати необхідну підтримку.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК.
Нова система передбачає створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з лікарів-практиків.
Система буде повністю електронною – в ній фіксуватимуть кожен крок оцінки стану пацієнтів, щоб мінімізувати корупційні ризики.
МОЗ визначило перелік лікарень, у яких працюватимуть експертні команди. Станом на 16 грудня їх було 286.
Також уже створили 1348 експертних команд. Більшість лікарень уже визначились із першим переліком лікарів, які будуть проводити оцінювання – їх понад 4300.
Серед підстав для направлення на оцінювання повсякденного функціонування – настання строку повторного огляду, стійкий або необоротний характер захворювання, тривала непрацездатність, туберкульоз та невідкладні діагнози або проведення серйозних медичних втручань.