Щоденне вживання арахісу допомагає зменшити алергічну реакцію в дорослих – дослідження

Дорослі з алергією на арахіс можуть зменшити чутливість до нього за допомогою щоденного впливу цього продукта

Дорослі з важкою алергією на арахіс можуть безпечно зменшити свою чутливість до алергену завдяки щоденному вживанню малих доз цього продукту.

Це довели вчені з Королівського коледжу Лондона, які провели унікальне клінічне дослідження GUPI (Grown Up Peanut Immunotherapy), результати якого опубліковані в науковому журналі Allergy, пише The Guardian.

У ході експерименту 21 учаснику віком від 18 до 40 років поступово підвищували дозу, починаючи 0,8 мг арахісового борошна, змішаного з їжею. Через 30 хвилин їм давали ще 1,5 мг, а ще через пів години – 3 мг.

Ті, хто в клінічних умовах безпечно переносив ці дуже малі дози (менше ніж 1% одного арахісу), протягом двох тижнів продовжували приймати щоденну дозу вдома.

Кожні два тижні учасники поверталися в дослідницький центр для збільшення дози під наглядом, аж поки не досягли дози 1 г, що еквівалентно чотирьом арахісам. Вони підтримували щоденну дозу протягом трьох місяців, і, зрештою 67% учасників змогли без реакцій з’їдати дозу, еквівалентну п’ятьом арахісам.

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"Постійна загроза важких реакцій – це величезний психологічний тягар для людей з алергією на арахіс. Наша робота вперше показала, що дорослі також можуть отримати користь від імунотерапії, яка до цього часу вважалася ефективною переважно для дітей", – зазначив керівник дослідження, професор Стівен Тілл.

Для підтримки ефекту учасники продовжували щоденне вживання арахісу вдома, однак їм радили не перевищувати визначену дозу і мати при собі автоінʼєктор адреналіну на випадок виникнення алергії.

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Для деяких учасників експерименту шлях до зниження чутливості до арахісу тривав від восьми до 14 місяців, а пандемія COVID-19 для окремих добровольців подовжила цей термін до 23 місяців.

"Раніше навіть крихітна помилка могла призвести до загрозливих для життя наслідків, але тепер я не боюся, що можу впасти і померти після їжі на виніс.

Тепер я щодня їм чотири арахіси на сніданок для підтримання імунітету", – розповів один із учасників дослідження, 28-річний Кріс.

Науковці підкреслюють, що перед ширшим запровадженням терапії необхідно провести масштабніше мультицентрове дослідження. Проте результати вже сьогодні дають надію дорослим, які живуть у постійному страху через тяжку алергію на арахіс.

"Хоча ми знаємо, що ранній початок лікування зазвичай дає кращі результати, це дослідження доводить: навіть у дорослому віці імунотерапія може кардинально змінити якість життя", – додав професор Адам Фокс із Королівського коледжу Лондона.

Раніше вчені заявили, що годування арахісом дітей віком до п’яти років знизило ризик алергії на цей продукт у підлітковому віці на 71%.