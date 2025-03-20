Календар цвітіння для алергіків: що коли квітне навесні

Для людей, які потерпають від алергії на пилок рослин, ця краса на фото буквально болісна: період цвітіння рослин минає з нежиттю, головним болем, свербежем чи відчуттям "піску" в очах.

Сезонна алергія (поліноз) виникає тоді, коли організм реагує на білок з пилку рослин як на загрозу для організму.

Вона може проявлятися рясною сльозотечею, нежитем, закладеністю носа, подразненням шкіри, висипами, чханням та в окремих випадках навіть викликати анафілактичний шок.

І хоча основною причиною полінозу є пилок дерев, трав, кущів, що переноситься вітром, спричинити алергію також можуть спори цвілевих грибів (зокрема, Альтернарія, Кладоспоріум, Епікоккум) та пилові кліщі.

Науковці кажуть, чим раніше починається весна, тим раніше у людей з’являються прояви сезонної алергії. Натомість, якщо весна пізня – через одночасне цвітіння рослин збільшується інтенсивність впливу алергенів.

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Якщо ви маєте сезонну алергію, варто зачиняти вікна вдома та в автомобілі, приймати душ, мити волосся і змінювати одяг після прогулянок, використовувати зволожувач або очищувач повітря, щойно потепління навесні стає тривалішим.

Можна і варто уникати контакту з алергенами у час цвітіння рослин. Значно легше це робити, коли ви знаєте, на пилок якої рослини реагуєте та коли вона цвіте.

Тому варто стежити за календарем пилку та поширення алергії. Фенологічний (сезонний) календар цвітіння містить перелік найпоширеніших квітучих рослин із зазначенням початку формування цвіту і приблизної тривалості цього періоду в рослини.

Що коли цвіте навесні

Цей календар – лише приблизний. Через погодні умови та глобальне потепління починати цвісти рослини можуть суттєво раніше.

Якщо у вас підтверджена алергія на пилок певних рослин, проконсультуйтеся з лікарем. Можливо, у випадку суттєвого потепління буде сенс почати превентивно приймати антигістамінні препарати раніше, ніж зазвичай.

Починає цвісти у березні:

Ліщина – до середини квітня

В’яз – до середини квітня

Вільха – до середини квітня

Крокуси – до квітня

Проліски – до середини квітня

Зображення: Алергопортал

Починає цвісти у квітні:

Ясен – до середини травня

Тополя – до червня

Кульбаба – до середини травня

Кипарисові – до травня

Дуб – до червня

Граб – до середини травня

Верба – до травня

Мускарі (мишачий гіацинт) – до травня

Нарцис – до травня

Гіацинти – до травня

Фрітиларія – до травня

Тюльпани – до середини травня

Береза – до середини травня

Магнолії – до середини травня

Починає цвісти у травні:

Шовковиця – до червня

Розоцвіті (троянди, полуниця, малина, яблуня, груша, горобина, таволга білоквітуча кропива, хміль, коноплі та інші) – до середини липня

Злакові трави – до листопада

Бузок – до червня

Півники – до липня

Півонії – до червня

У кінці травня вже може цвісти акація.

Де слідкувати за рівнем пилку у повітрі

Існують сайти та додатки, які дозволяють слідкувати за рівнем ризику алергії у людей, в яких вона сезонна. пропонуємо скористатися такими: