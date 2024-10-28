Вчені назвали загрозу, яка може бути на вашій кухні: ризик померти від неї вищий, ніж від ДТП

Щороку через газові плити у Європі передчасно помирають 40 тисяч людей. Вони є джерелом шкідливих речовин, які вражають серце та легені.

Ба більше, науковці підрахували, що газові плити вбивають більше людей, ніж ДТП, повідомляє The Guardian.

Вчені під керівництвом Європейського альянсу громадського здоров'я (EPHA) провели дослідження домогосподарств у країнах Європейського Союзу та Великій Британії.

Вони з’ясували, що готують їжу на газових плитах у кожній третій оселі в ЄС. У Британії їхня частка зростає до 54%. В Італії, Нідерландах, Румунії та Угорщині вона перевищує 60%.

Під час приготування їжі на газових плитах, які спалюють природний газ, виділяється діоксид азоту, що згубно впливає на дихальні шляхи. Також йдеться про діоксид вуглецю, пов’язаний зі змінами клімату.

РЕКЛАМА:

"Масштаби проблеми набагато більші, ніж ми думали", – заявила провідна авторка дослідження Хуана Марія Дельгадо-Саборіт.

Вчені з’ясували, що понад 36 тисяч людей у ЄС та 3,9 тисячі у Великій Британії передчасно помирають через згубний вплив газових плит.

Вони кажуть, що ця кількість може бути ще більшою, адже у дослідженні не враховували вплив на здоров'я чадного газу, який утворюється за умови нестачі кисню у приміщенні, та бензолу, що виділяється під час горіння.

Крім того, виявилося, що використання газової плити скорочує життя людини майже на два роки.

Частково захистити себе від випарів під час приготування їжі можна за допомогою відкритих віком та ввімкненої витяжки.

В Україні під час відключень світла деякі люди використовують газові плити не тільки для приготування їжі, але й для обігріву приміщення. Але це ще небезпечніше.

Зазвичай у таких випадках зачиняють вікна, вмикають конфорки та духову шафу. Таким чином свіже повітря не надходить, а газ горить. Тоді є ризик виділення чадного газу.

Також важливо періодично провітрювати приміщення, де працюють газові плити.

Нагадаємо, дослідження показало, що газові плити виділяють токсичний газ, який може провокувати бронхіальну астму у дітей.