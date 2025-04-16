Як швидка ходьба впливає на здоров’я серця? Вчені з’ясували нові факти

Ходьба зі швидкістю не менше шести кілометрів на годину може знизити ризик виникнення проблем, пов’язаних із серцевим ритмом на 43%.

Про це свідчать результати дослідження, які опублікували у науковому журналі BMJ Journals, пише The Guardian.

Вчені проаналізували медичні дані понад 420 тисяч жителів Великої Британії, які надали інформацію про швидкість своєї ходьби.

Частина з них (майже 82 тисячі) повідомили детально про час, який вони витрачають на ходьбу в різному темпі:

повільному (менше 4,8 км/год);

стабільному/середньому (4,8-6,4 км/год);

швидкому (більше 6,4 км/год).

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Серед усіх учасників 6,5% мали повільний темп ходьби, 53% – середній і 41% – швидкий.

Спостереження за цими людьми в середньому протягом 13 років показало, що у понад 36 тисяч учасників (9%) розвинулася та чи інша форма порушення серцевого ритму.

Ходьбу в швидкому та середньому темпах, на відміну від повільної, пов'язують зі зниженням ризику порушення серцевого ритму на 27%.

Загалом близько 36% зв'язку між темпом ходьби та всіма порушеннями серцевого ритму було зумовлено метаболічними та запальними факторами.

Дослідники врахували той факт, що про швидший темп ходьби частіше повідомляли чоловіки, які проживали в бідних районах і вели більш здоровий спосіб життя.

Вчені наголошують, що дослідження було спостережливим, а це означає, що не можна зробити однозначних висновків про те, чи є ходьба у швидкому темпі безпосередньою причиною зниження ризику порушень серцевого ритму.

"Це перше дослідження, яке вивчає зв’язки між швидкістю ходьби та аритмією, і надає докази того, що метаболічні та запальні фактори можуть відігравати певну роль: швидша ходьба знижувала ризик ожиріння та запалення, що, в свою чергу, зменшувало ризик аритмії", – зазначає команда науковців, яка проводила дослідження.

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