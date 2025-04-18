Ходьба у швидкому темпі може знизити ризик виникнення аритмії – дослідження

Достатньо ходити пішки у швидкому темпі 5-15 хвилин на день

Регулярна ходьба у швидкому темпі може знизити ризик аритмії. Для цього достатньо ходити пішки близько 15 хвилин на день.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Heart, повідомляє CNN.

Автори вивчили дані про стан здоров’я та фізичну активність дорослих, які з 2006 по 2010 рік брали участь у масштабному дослідженні UK Biobank. Тоді науковці вивчали стан здоров’я понад 500 000 жителів Великої Британії у ​​віці від 40 до 69 років.

Учасники заповнювали анкети, у яких відповідали на різні питання щодо способу життя. Частина з них стосувались піших прогулянок. Учасники відзначали, у якому темпі вони ходять: повільному (менше ніж 4,8 км на годину), середньому (4,8-6,4 км на годину) або ж швидкому (6,4 км за годину).

"У нас були дані про швидкість ходьби понад 420 000 людей. Ми також мали дані акселерометрії (фітнес-трекерів) 82 000 з них.

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Дані годинників показали, що ходьби в середньому темпі протягом лише 5-15 хвилин на день було достатньо, щоб знизити ризик аритмії", – зауважила одна із авторок дослідження Джилл Пелл – професорка охорони здоров’я імені Генрі Мечана в Університеті Глазго в Шотландії.

Дослідники виявило взаємозв’язок: у людей, які часто гуляли у середньому темпі, ризик виникнення аномалій серцевого ритму знижувався на 35%. У людей, які гуляли в швидкому темпі цей показник був ще вищим – 43%.

Джил Пелл зауважила, що згідно з дослідженнями 2024 року, майже 60 мільйонів людей у ​​всьому світі мають фібриляцію передсердь (це один з видів аритмії). Порушення серцевого ритму часто призводять до серцевих нападів, інсультів та ранньої смерті.

"Звичайно, існують ліки та спеціальні процедури для лікування цих порушень. Але було б краще запобігти виникненню порушень серцевого ритму.

Натомість піші прогулянки доступні для всіх. Вам не потрібно витрачати гроші на відвідування тренажерного залу чи купівлю обладнання", – зауважила авторка дослідження.

Директорка профілактичної кардіології в Інституті серця Сміта в Лос-Анджелесі Марта Гулаті, яка не брала участі у дослідженні, зауважила, що результати важливі для напрацювання стратегії запобігання хворобам серцево-судинної системи.

"Воно показує, що однією з основних профілактичних стратегій для зменшення серцевих аритмій є швидка ходьба", – зауважила вона.

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