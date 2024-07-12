Ляшко: Зруйнований корпус "Охматдиту" не відновлюватимуть, а зведуть новий

В "Охматдиті" триває робота над відновленням всередині приміщень, підготовка до скління та ремонт фасаду після російської ракетної атаки 8 липня. Лише для забезпечення медзакладу обладнанням потрібно близько 400 мільйонів гривень.

Водночас деякі корпуси, зокрема токсикологічний, відновленню не підлягають, повідомив на брифінгу 12 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми чітко знаємо, що цей корпус не підлягає відновленню. І зараз відбувається процес технічного обстеження приміщення старого технічного корпусу. Швидше за все, він також буде підлягати знесенню", – сказав Ляшко.

Крім того, триває комплексне оцінювання завданих збитків. За словами гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра, постраждали всі корпуси лікарні, але ступінь пошкодження різний.

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Уже наступного тижня мають завершити перший дефектний акт щодо пошкоджень, яких зазнав нещодавно зведений корпус "Охматдиту". На його базі планують першочергово відновити надання медичної допомоги. Йдеться насамперед про операційні блоки, відділення інтенсивної терапії та дитячої онкології, офтальмології, урології та нейрохірургії.

Після цього лікарня підбере компанію, яка буде проводити будівельні роботи, і повідомить дату початку робіт і їхню тривалість.

Також Мінкульт має оцінити збитки від руйнування історичних корпусів, що розташовані на території "Охматдиту". Після цього можна буде розпочинати проєктування нової будівлі на місці зруйнованих і критично пошкоджених корпусів.

У МОЗ повідомили, що вже сформовано перелік медичного обладнання, яке потрібно для відновлення надання найнеобхідніших медичних послуг.

"У списку пріоритетного обладнання – понад 55 номенклатурних позицій (загалом 242 одиниці обладнання) орієнтовною вартістю 400 мільйонів гривень.

Ми отримуємо багато пропозицій від виробників і благодійників щодо його постачання, тому спільно з "Охматдитом" будемо координувати цей процес для більшої ефективності та чіткої відповідності потребам лікарні", – каже Ляшко.

У МОЗ просять міжнародні організації, представників іноземних держав, бізнесу, які готові долучитися до оснащення відділень "Охматдиту" медичним обладнанням, звертатися за адресою [email protected].

"Далі з вами сконтактує наш фахівець і надасть повну інформацію щодо актуальних наразі потреб НДСЛ "Охматдит" та їхніх характеристик", – зазначають там.

За словами міністра, загалом на відновлення отримали понад 800 мільйонів гривень – це і гроші, що надійшли на благодійні рахунки лікарні, і державні кошти. Вони дозволять розпочати першочергові роботи з відновлення.

"Наші пріоритети – відновлення пошкоджених приміщень, створення можливостей для надання критично важливих медичних послуг і будівництво нового корпусу замість зруйнованого та пошкоджених аварійних будівель", – каже міністр.

Нагадаємо, у лікарні "Охматдит" вже відновили водопостачання та подачу електроенергії.