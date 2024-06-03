У 2023 році майже 13 тисяч людей отримали позитивний результат тесту на ВІЛ – ЦГЗ

У 2023 році обсяг обстежень на ВІЛ у медзакладах України зріс на 39,6%, порівняно з 2022 роком.

Торік тести на ВІЛ зробили понад 2 мільйони пацієнтів, і майже 13 тисяч з них отримали позитивний результат, повідомляє Центр громадського здоров’я.

"Станом на 1 січня 2024 року було виявлено 12 925 позитивних результатів тестування на ВІЛ. Результативність тестування становить 0,6% порівняно з 0,9% у 2022 році. Обсяг використання швидких тестів для тестування на ВІЛ становить 56% проти 42% у 2022 році", – повідомили у відомстві.

Минулого року медики взяли під нагляд понад 11,5 тисячі українців зі встановленим діагнозом "ВІЛ-інфекція", а понад 10 тисячам людей призначили антиретровірусну терапію.

За даними ЦГЗ, торік кількість тестувань на ВІЛ за ініціативою медпрацівника зросла на 4% (25% у 2023 році проти 21% у 2022 році). Водночас на 2% зросла кількість звернень пацієнтів за власною ініціативою (17% у 2023 році проти 15% у 2022).

Статистику обговорили на зустрічі регіональних координаторів з питань тестування на ВІЛ-інфекцію 29-30 травня 2024 року ЦГЗ

Серед загальної кількості обстежених на ВІЛ у 2023 році 8% – вагітні жінки, а ще 8% – представники "ключових груп щодо інфікування ВІЛ".

Згідно із наказом МОЗ, до "ключових груп" щодо інфікування ВІЛ належать:

статеві партнери та партнерки ВІЛ-позитивних людей;

люди, які вживають наркотики ін'єкційно;

чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками;

люди, які надають сексуальні послуги;

особи, яких утримують в установах виконання покарань і попереднього ув’язнення;

особи, звільнені з установ виконання покарань;

трансгендерні люди (це поняття в Україні вперше додали до нормативного акту у 2023 році).

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Також відомо, що за результатами першого кварталу 2024 року кількість послуг із тестування на ВІЛ в Україні зросла на 39,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, а також на 111,8% у порівнянні з 2022 роком.

Загальна результативність тестування на ВІЛ у першому кварталі 2024 року знизилася (0,5% у порівнянні з 0,8% 2023 року), що пояснюється значним збільшення обсягу тестувань.

Нагадаємо, раніше у ЦГЗ пояснювали, що робити, якщо у вас виявили ВІЛ.