У США деяким матерям з ВІЛ дозволили годувати грудьми: Академія педіатрії оновила правила

У США педіатри змінили старі рекомендації та дозволили матерям з ВІЛ годувати своїх дітей грудьми, якщо вони приймають ліки, які ефективно пригнічують вірус.

Американська академія педіатрії скасувала стару заборону на грудне вигодовування для ВІЛ-позитивних жінок, яка діяла з початку епідемії ВІЛ-інфекції у 1980-х роках.

Звіт з оновленими рекомендаціями опублікували 20 травня, повідомляє MedicalXpress.

Лікарі дійшли висновку, що препарати, які регулярно призначаються для ВІЛ-позитивних людей, можуть знизити ризик передачі ВІЛ через грудне молоко до менш ніж 1%.

Водночас грудне вигодовування можуть розглядати лише ті жінки, які отримують антиретровірусну терапію (АРТ) і мають досить високий показник "пригнічення" вірусу (вірусної супресії) – менш ніж 50 копій на мл.

Також педіатри наголошують, що антиретровірусна терапія не усуває ризик передачі ВІЛ через грудне молоко на 100% і відмова від грудного вигодовування досі є єдиним надійним способом запобігти поширенню вірусу.

"Відмова від грудного вигодовування є єдиним варіантом годування немовлят з 0% ризиком передачі ВІЛ. Однак люди з ВІЛ можуть висловити бажання годувати грудьми, і педіатри повинні бути готові запропонувати сімейно-орієнтований, неупереджений підхід, спрямований на зменшення шкоди, для підтримки людей з ВІЛ, які отримують АРТ зі стійкою вірусною супресією нижче 50 копій на мл і бажають годувати грудьми.

Водночас педіатри, які консультують людей з ВІЛ, що не отримують АРТ або отримують АРТ, але не мають вірусної супресії, повинні рекомендувати їм відмовитися від грудного вигодовування", – рекомендує Асоціація.

Педіатри також повинні рекомендувати тестування на ВІЛ усім вагітним жінкам, а також – преконтактну профілактику ВІЛ вагітним або жінкам, які годують груддю і мають високий ризик інфікування ВІЛ.

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Нагадаємо, за рекомендаціями американських педіатрів, немовлят варто годувати виключно грудним молоком щонайменше протягом перших 6 місяців життя. Дослідження показують, що перехід від грудного молока до сумішей може порушити роботу кишківника немовляти, підвищити ризик інших захворювань (серед яких діабет) та синдрому раптової смерті немовлят.

Однак з 1980-х років американським лікарям рекомендували протипоказувати грудне вигодовування для ВІЛ-позитивних матерів.

У США щороку фіксують близько 5 тисяч ВІЛ-позитивних пацієнтів. Майже всі вони приймають ліки, щоб "пригнічити" вірус, але стан може погіршитись, якщо вони припинять прийом медикаментів.

Перш ніж ліки стали широко доступними 10 років тому, близько 30% випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини відбувалися під час грудного вигодовування, зазначила Лінн Мофенсон, радниця Фонду Елізабет Глейзер з боротьби зі СНІДом у дітей. Наприклад, на початку 1990-х років у США було зафіксовано близько 2 тисяч випадків інфікування немовлят через грудне молоко.

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