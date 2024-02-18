В Україні під час виїзних обстежень медики виявили 78 випадків раку – МОЗ

В Україні під час виїзних обстежень медики виявили 78 випадків раку

Під час виїзних обстежень в рамках Всесвітнього дня боротьби проти раку у різних куточках України медики виявили 78 випадків онкологічних захворювань.

Загалом обстеження пройшли 20 тисяч громадян. Понад тисячу з них лікарі направили на додаткові огляди, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



За словами медиків, серед виявлених 78 випадків онкологічних захворювань – меланома, рак грудей та злоякісні утворення.

“Це означає, що 78 українців отримали можливість розпочати лікування та врятувати свої життя, адже своєчасна діагностика – ледь не головна запорука можливості зламати раку плани”, – йдеться в дописі.

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Медики застерігають: для того, щоб запобігти розвиткові раку або виявити захворювання на ранньому етапі, обов’язково принаймні раз на рік відвідувати сімейного лікаря, навіть якщо нічого не турбує.

Лікар підкаже, які профілактичні обстеження та консультації спеціалістів потрібні людині за віком та станом здоров’я, та дасть відповідні направлення, якщо в них буде потреба.

Також у МОЗ нагадують, що найважливіші обстеження та лабораторні дослідження для виявлення раку та лікування можна зробити безоплатно за програмою медичних гарантій.

Зокрема, це:

мамографія (скринінг раку молочних залоз);

ПАП-тест (скринінг на рак шийки матки);

тест на приховану кров у калі;

колоноскопія (скринінг раку товстого кишківника);

ультразвукова діагностика органів малого таза;

дерматоскопія атипових родимок;

аналізи на гепатити В і С.



“Не забувайте про рекомендовані тести та обстеження. Дізнатись про них більше можна у Календарі обстежень, який містить інформацію про необхідні аналізи та інтервали”, – завершують у МОЗ.



Нагадаємо, ризик розвитку раку знижується вдвічі щонайменше через 15 років після відмови від куріння. Щоб запобігти ризику розвитку захворювання, краще кинути курити в молодому віці.



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