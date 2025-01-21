У Тернополі відсторонили від роботи стоматолога, у якого під час операції померла дитина

У Тернополі відсторонили ще одного стоматолога, що причетний до смерті дитини під час операції

Стоматолога з Тернополя, в якого під час проведення операції помер хлопчик, відсторонили від займаної посади.

Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі.

Суд задовольнив клопотання слідчого про відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу стоматологу, який причетний до загибелі малюка.

Нагадаємо, 13 листопада 2023 року під час оперативного втручання в стоматологічній клініці у хлопчика віком 1 рік та 10 місяців почав падати тиск. Його доправили у реанімаційне відділення, але дитина померла.

За даними судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини є гостра легенево-серцева недостатність.

РЕКЛАМА:

Зі слів матері загиблої дитини, вона звернулась до державної клініки за консультацією лікаря-стоматолога-хірурга на початку серпня 2023 року.

У дитини виявили множинний карієс зубів та зазначили, що лікування можливе лише під наркозом. Але лікарі не зібрали повний анамнез та не провели жодних досліджень. Аналізи крові маленького пацієнта вказували на наявність запальних процесів в організмі, але це не зупинило стоматологів.

Через місяць після інциденту правоохоронці повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків анестезіологині та відсторонили її від посади.

У січні 2025 року про підозру повідомили ще одному лікарю, який безпосередньо брав участь у операції хлопчика.