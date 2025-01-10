Смерть хлопчика під час лікування зубів у Тернополі: повідомили про підозру ще одному лікарю

Смерть дитини після візиту до стоматолога у Тернополі: оголосили про підозру ще одному лікарю

Правоохоронці повідомили про підозру ще одному лікарю, який може бути причетним до смерті дитини під час лікування зубів в одній із клінік Тернополя.

Попри ознаки запалення в організмі, для чищення карієсу хлопчика ввели у загальний наркоз, повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Проти стоматолога відкрили провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків при лікуванні дитини – частина 2 статті 140 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Стоматолога звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків Тернопільська обласна прокуратура

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Що сталося?

На початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика. У дитини виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом.

Лікар мав можливість та час для збору повної інформації про стан здоров’я хлопчика та наявність в нього захворювань, які були підставою для відтермінування втручання. Однак він все-таки запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом.

Також стоматолог не провів консультацію з іншими лікарями, хоча аналізи крові пацієнта вказували на наявність запальних процесів в організмі.

13 листопада 2023 року під час оперативного втручання у хлопчика почав падати тиск і його доправили у реанімаційне відділення. Там дитина померла. На той момент хлопчику був 1 рік і 10 місяців.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

13 грудня 2024 року повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків анестезіологині, яка теж брала участь у втручанні. Її відсторонили від посади.