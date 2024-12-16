Смерть дитини під час лікування зубів у Тернополі: лікарці повідомили про підозру

У Тернополі правоохоронці повідомили про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарці обласного державного стоматологічного закладу. У листопаді 2023 року після візиту до неї померла дитина.

Наразі вирішують питання щодо обрання стоматологині запобіжного заходу та відсторонення її від посади, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, 13 листопада 2023 року до державної клініки Тернополя звернулася мама з дитиною віком 1 рік і 10 місяців. Жінка навідалася до стоматології, аби лікарі прибрали синові із зубів карієс.

За даними правоохоронців, через вік хлопчика, медики сказали, що процедуру зможуть провести лише під наркозом.

Перед операцією батькам дали направлення для здачі аналізів. Через півтори години після початку лікування, коли стоматологи встигли почистити майже всі зуби, в хлопчика почав падати тиск.

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Тоді дитину довелося госпіталізувати в реанімаційне відділення, де вона пізніше померла.

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Судово-медична експертиза встановила, що попередньою причиною смерті хлопчика стала гостра легенево-серцева недостатність.

Тепер лікарка, яка проводила процедуру, отримала підозру за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу – неналежне виконання професійних обов’язків.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі строком до трьох років з обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.