Як звичка пізно засинати впливає на розвиток діабету та ожиріння? Відповідь вчених

Люди, які звикли лягати пізно і прокидатися ближче до обіду – так звані "сови" – мають більший індекс маси тіла (ІМТ), ширшу талію і більше прихованого жиру в організмі, ніж ті, хто лягає спати раніше. Крім того, вони мають майже на 50% більший ризик захворіти на діабет II типу.

Про це свідчать результати дослідження, представлені на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) у Мадриді, пише MedicalXpress.

Доктор Єрун ван дер Вельде з Лейденського університетського медичного центру пояснює, що люди, які пізно лягають і прокидаються, зазвичай мають менш здоровий спосіб життя. Вони частіше палять і неправильно харчуються, що може підвищувати ризик ожиріння та діабету.

Однак дослідники вважають, що це не єдина причина. За їхніми словами, циркадний ритм – або біологічний годинник – у "сов" часто не співпадає з суспільними нормами робочого дня, що може призводити до проблем з обміном речовин.

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У дослідженні взяли участь понад 5 000 людей. Їх поділили на три групи: ранні хронотипи (ті, хто лягає і прокидається рано), пізні хронотипи (ті, хто лягає і прокидається пізно), і проміжні хронотипи (всі інші). Учасникам вимірювали ІМТ, талію та кількість жиру в тілі, зокрема вісцерального – того, що оточує внутрішні органи і небезпечний для здоров’я.

За результатами дослідження, пізні хронотипи мали на 46% вищий ризик діабету II типу навіть після врахування таких факторів, як-от харчування, фізична активність та якість сну. Також у них були вищі показники жиру в талії, печінці та навколо органів.

Доктор ван дер Вельде зазначає, що важливо вивчати, як зміна режиму дня та харчування може покращити здоров'я "пізніх сов". Одним із можливих варіантів є обмеження часу прийому їжі, наприклад, не їсти після 18:00. Це може мати позитивний вплив на обмін речовин.

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