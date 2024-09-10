Усі розділи
Підтримати УП

Як звичка пізно засинати впливає на розвиток діабету та ожиріння? Відповідь вчених

Анастасія Мосорко — 10 вересня, 09:00
Як звичка пізно засинати впливає на розвиток діабету та ожиріння? Відповідь вчених
“Сови” частіше за “жайворонків” страждають від зайвої ваги
RostyslavOleksin

Люди, які звикли лягати пізно і прокидатися ближче до обіду – так звані "сови" – мають більший індекс маси тіла (ІМТ), ширшу талію і більше прихованого жиру в організмі, ніж ті, хто лягає спати раніше. Крім того, вони мають майже на 50% більший ризик захворіти на діабет II типу.

Про це свідчать результати дослідження, представлені на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) у Мадриді, пише MedicalXpress.

Доктор Єрун ван дер Вельде з Лейденського університетського медичного центру пояснює, що люди, які пізно лягають і прокидаються, зазвичай мають менш здоровий спосіб життя. Вони частіше палять і неправильно харчуються, що може підвищувати ризик ожиріння та діабету.

Однак дослідники вважають, що це не єдина причина. За їхніми словами, циркадний ритм – або біологічний годинник – у "сов" часто не співпадає з суспільними нормами робочого дня, що може призводити до проблем з обміном речовин.

ВІДЕО ДНЯ
Читайте також :
Мозок діабетиків схильний до передчасного старіння: вчені знайшли спосіб, як цьому запобігти

У дослідженні взяли участь понад 5 000 людей. Їх поділили на три групи: ранні хронотипи (ті, хто лягає і прокидається рано), пізні хронотипи (ті, хто лягає і прокидається пізно), і проміжні хронотипи (всі інші). Учасникам вимірювали ІМТ, талію та кількість жиру в тілі, зокрема вісцерального – того, що оточує внутрішні органи і небезпечний для здоров’я.

За результатами дослідження, пізні хронотипи мали на 46% вищий ризик діабету II типу навіть після врахування таких факторів, як-от харчування, фізична активність та якість сну. Також у них були вищі показники жиру в талії, печінці та навколо органів.

Доктор ван дер Вельде зазначає, що важливо вивчати, як зміна режиму дня та харчування може покращити здоров'я "пізніх сов". Одним із можливих варіантів є обмеження часу прийому їжі, наприклад, не їсти після 18:00. Це може мати позитивний вплив на обмін речовин.

Раніше ми розповідали, що науковці австралійського Університету Фліндерса знайшли звʼязок між яскравим світлом вночі та вищим ризиком розвитку цукрового діабету II типу.

Читайте також :
Популярний препарат від ожиріння знижує смертність від COVID-19 – дослідження
Реклама:

Головне сьогодні