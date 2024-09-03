Мозок діабетиків схильний до передчасного старіння: вчені знайшли спосіб, як цьому запобігти

Діабет може прискорити старіння мозку на кілька років

Діабет ІІ типу та переддіабет можуть суттєво прискорювати старіння мозку, що призводить до раннього розвитку когнітивних порушень, як-от погіршення пам'яті, зниження концентрації уваги та проблеми з прийняттям рішень.

Дослідження, опубліковане в журналі Diabetes Care, показало, що мозок діабетиків може передчасно старіти, випереджаючи біологічний вік людини у середньому на 2-3 роки.

При поганому контролі цукру в крові ця різниця може досягати чотирьох років, пише Everyday Health.

Як високий рівень цукру впливає на біологічний вік мозку

У рамках дослідження вчені проаналізували дані про здоров'я понад 31 тисячі людей без деменції – захворювання, яке характеризується прогресуючим погіршенням когнітивних функцій. Зокрема вчені вивчали їхні показники рівня цукру в крові, тиск, вагу, а також звички, як-от куріння, вживання алкоголю та фізичну активність.

Результати дослідження показали, що 53% учасників дослідження мали нормальний рівень глюкози, 43% – переддіабет, а 4% – страждали на діабет ІІ типу.

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За допомогою спеціальних алгоритмів, які аналізували дані МРТ-сканування мозку, вчені оцінили біологічний вік мозку учасників дослідження.

Порівняння біологічного віку мозку з реальним віком учасників показало, що у людей з діабетом 2 типу мозок виглядав старшим на 2,3 року, а в тих, хто мав переддіабет, – к середньому на 6 місяців.

При цьому, в людей з погано контрольованим діабетом мозок старів значно швидше – в середньому на чотири роки.

Що допоможе зберегти молодість мозку

За словами дослідниці Абігейл Дав з Каролінського інституту, діабетики можуть зберегти на здоров’я свого мозку, якщо обиратимуть здоровий спосіб життя.

Наприклад, регулярна фізична активність, відмова від куріння та обмеження вживання алкоголю можуть допомогти захистити мозок від передчасного старіння. Лікарі нагадують, що турбота про здоров’я мозку – це процес, який триває все життя, і варто дбати про нього ще з молодих років, а не чекати, поки вам виповниться 65 років.

Раніше ми розповідали, що вживання навіть двох шматочків шинки кожного дня може підвищити ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу на 15%.