Спалах гепатиту А в Києві: у Київводоканалі розповіли, як могло трапитися забруднення води

Причиною спалаху гепатиту А в Солом’янському районі Києва могла стати вода, що забруднилася в мережах будинків, які не обслуговує Київводоканал. Вода у централізованій системі міста відповідала нормам.

Про це заявили в Київводоканалі.

Днями головний санітарний лікар столиці Сергій Чумак повідомляв, що ймовірною причиною спалаху вірусної хвороби серед киян стало "одноразове потрапляння брудної води до водопровідної мережі".

Про це свідчать результати аналізів, які показали незначне перевищення аміаку, що може свідчити про забруднення нечистотами. Водночас якість води відповідала державним санітарним стандартам, заявив Сергій Чумак.

Фахівці Київводоканалу підтверджують це і зауважують, що відсутність відхилень від нормативних показників у воді також засвідчили в Державній установі "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України".

РЕКЛАМА:

"Щодня якість питної води контролюється на всіх етапах її підготовки, по всьому технологічному ланцюгу: на очисних спорудах, перед подачею у розподільну мережу Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій Київводоканалу, на насосних станціях і безпосередньо в розподільній водопровідній мережі", – пояснили спеціалісти.

У Київводоканалі зауважують, що відразу після спалаху відібрали проби води у Солом’янському районі, повторний забір провели 19 та 20 травня. Усі дослідження не виявили жодних відхилень від санітарних норм.

Там пояснили, що забруднення, яке, ймовірно, спричинило спалах гепатиту А, могло трапитися в мережах усередині будинків, які не обслуговує Київводоканал.

Читайте також : Спалахи кору та гепатиту А в Києві: скільки хворих виявили та що відомо про ймовірні причини

"За стан водопровідних мереж, які проходять у технічних підвалах і до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, відповідають юридичні та фізичні особи, у яких вони знаходяться у власності або користуванні.

Утримувачам житлових будинків рекомендують регулярно здійснювати промивку внутрішньобудинкових мереж, щоб уникати таких вторинних забруднень", – зауважили фахівці.

Нагадаємо, станом на 20 травня в Києві гепатит А діагностували в 76 людей, зокрема 35 дітей. Фахівці вважають, що в місті були чотири вогнища захворювання – два сімейні та два в закладах освіти.

У столиці продовжують тестувати містян на хворобу.