Спалахи кору та гепатиту А в Києві: скільки хворих виявили та що відомо про ймовірні причини

В Україні фіксують зростання захворюваності на кір. Одним з епіцентрів хвороби вважають Київ, де зареєстрували 33 випадки хвороби.

Крім того, в місті зростає кількість пацієнтів, в яких виявили гепатит А – з недугою борються 76 людей, зокрема 35 дітей.

Про це повідомив головний санітарний лікар столиці, генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак в етері телемарафону.

За його словами, найбільшу кількість хворих на кір (29) зафіксували у квітні. Фахівці вважають, що випадки цієї вірусної недуги в столиці пов’язані між собою.

"Вважаємо, що маємо чотири спалахи. Два – це сімейні вогнища, через які захворіли по двоє, ще два – в навчальних закладах, в одному з яких було четверо пацієнтів, в іншому – 18", – розповів головний санітарний лікар.

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Сергій Чумак зауважив, що захворюваність на кір має циклічний характер, через що підйом захворюваності фіксують кожні п’ять років. Крім того, недуга має високу заразність – якщо в колективі є хворий, то з десяти контактних людей ним захворіють дев’ятеро.

Фахівець наголосив, що кір передається повітряно-крапельним шляхом, тому патоген може залишатися в приміщенні дві години після того, як там була хвора людина.

"Для [розуміння] розповсюдження слід також зважати на вакцинальний статус у колективі. Однією з причин може бути допуск хворих дітей у колективи, де є невакциновані.

Ми відзначаємо міграцію населення, через що невідомий статус вакцинації деяких дорослих і дітей. Люди не звертаються до своїх сімейних лікарів, щоб поновити цей статус або вакцинуватися", – пояснив Сергій Чумак.

Фахівці з’ясували, що в школі з 18 хворими на кір дітьми причиною спалаху міг бути один інфікований учень, який відвідував навчальний заклад протягом чотирьох днів.

Сергій Чумак зауважив, що спеціалісти намагаються не допустити ще більшого інфікування на гепатит А, спалах якого виявили в Києві. Для цього в місті досліджують питну водопровідну, бутельовану воду, бюветні комплекси, а також озеро.

"Ми активно виявляємо хворих. Провели три етапи виїзного тестування людей. Ми охопили дослідженням понад 700 людей, серед них 15 отримали позитивний результат на кір", – додав головний санітарний лікар столиці.

Фахівці намагаються з’ясувати, що стало джерелом різкого зростання захворюваності. Ймовірними причинами вважають воду, харчові продукти та хворих, які не мають явних симптомів.