Вчені стверджують, що екстремальна спека пришвидшує старіння: наскільки суттєво

Екстремальна спека шкодить не тільки планеті. Вчені кажуть, що вона може прискорювати старіння людського організму.

Про це йдеться в американському дослідженні, представленому на щорічній науковій зустрічі Геронтологічного товариства Америки, пише Nature.

2024 рік має всі шанси стати найспекотнішим в історії. Із січня по жовтень глобальна температура була настільки високою, що має незабаром побити попередні рекорди.

Спека перевантажує серце і нирки, а також уповільнює когнітивні процеси. Але екстремальна температура може також чинити невидимий вплив.

Дослідники звернулися до "епігенетичного годинника" – набору хімічних модифікацій ДНК, які мають тенденцію змінюватися з віком.

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Хоча існують певні суперечки щодо того, наскільки такі показники можуть слугувати індикатором старіння, попередні роботи пов'язували зміни в цих маркерах з екологічним та соціальним стресом, а також вагітністю та деякими станами здоров'я.

Вчені проаналізували дані про такі індикатори, отримані від близько 3,8 тисячі людей у віці 56 років і старше у 2016-2017 роках. Потім вони зіставили цю інформацію з температурними картами США.

Науковці шукали кореляції між станом молекулярних маркерів і кількістю днів, коли тепловий індекс – показник сприйняття температури, який враховує як спеку, так і вологість – перевищував 26,7 °C або 32,2 °C у місці проживання учасника.

Дослідники також врахували інші фактори, як-от расова та етнічна приналежності, статус курця, місцевість і дохід.

Вони виявили, що люди, які жили в районах з більшою кількістю спекотних днів протягом одного або шести років, на молекулярному рівні були "старшими", ніж ті, хто жив у більшій прохолоді.

Аналіз одного набору маркерів показав, що кожен раз, коли частка спекотних днів збільшувалася на 10%, до молекулярного віку учасників додавався 0,12 року.

Інша група молекулярних маркерів продемонструвала, що люди, які живуть у спекотному кліматі, старіли на 0,6% швидше. Але коротший вплив високих температур – кілька днів або місяців – не чинив значного впливу.

Водночас у дослідженні не враховувалося, чи мали учасники кондиціонер, а також кількість часу, яку вони провели на вулиці. Не відстежили вчені й індивідуальні реакції на спеку. Цим вони планують зайнятися у наступних роботах.

Нагадаємо, дослідження показало, що кліматичні зміни стали причиною більшої частини смертей в Європі влітку 2022 року.