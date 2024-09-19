Ягоди, чай і червоне вино: як ці продукти можуть вплинути на ризик розвитку деменції

Споживання більшої кількості ягід, чаю і червоного вина може знизити ризик деменції – вчені

Додавання до раціону більшої кількості продуктів і напоїв, багатих на флавоноїди, зокрема ягід, чаю і червоного вина, може знизити ризик розвитку деменції на 28%.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в науковому журналі JAMA Network Open, пише The Guardian.

Вік і генетика залишаються найвагомішими факторами ризику розвитку деменції. Однак вчені перебувають у пошуках чинників, які допоможуть запобігти або відстрочити захворювання.

Нове дослідження британських вчених показало, що збільшення споживання продуктів і напоїв, багатих на флавоноїди, може допомогти знизити ризик розвитку деменції більш ніж на чверть.

Флавоноїди містяться переважно в рослинних продуктах. Вони мають антиоксидантні, протизапальні та протиракові властивості. Також флавоноїди пов'язані зі зниженням ризику хронічних захворювань і поліпшенням когнітивних функцій.

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Вчені проаналізували дані про харчування понад 120 тисяч дорослих британців у віці від 40 до 70 років.

"Наші результати показують, що споживання щодня шести додаткових порцій продуктів, багатих на флавоноїди, зокрема ягід, чаю та червоного вина, пов'язане зі зниженням ризику деменції на 28%.

Результати були найбільш помітними в людей з високим генетичним ризиком, а також у тих, хто мав симптоми депресії", – зазначила співавторка дослідження Аедін Кессіді.

Нагадаємо, вчені назвали 14 факторів, які впливають на розвиток деменції. Серед них – недостатній рівень освіти, куріння, надмірне вживання, ожиріння та депресія.