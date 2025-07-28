"Переломний момент": вчені з’ясували вік, в якому пришвидшується старіння

Старіння – не плавний процес? Вчені кажуть, що приблизно у 50 років відбувається переломний момент, після якого воно прискорюється.

Крім того, деякі тканини, особливо кровоносні судини, старіють швидше за інші.

Таких висновків дійшли китайські вчені у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Cell, пише Nature.

Науковці зібрали зразки тканин 76 людей китайського походження віком від 14 до 68 років, які померли від випадкової травми мозку. Їх взяли з органів восьми систем організму, зокрема серцево-судинної, імунної та травної.

Потім дослідники створили довідник білків, виявлених у кожному зі зразків.

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Вони з’ясували, що з віком збільшується експресія 48 білків, пов'язаних з різними захворюваннями.

Також вчені побачили ранні зміни у надниркових залозах, які відповідають за вироблення різних гормонів, – приблизно у 30 років.

Дослідження також показало, що у віці від 45 до 55 років настає переломний момент, який характеризується серйозними трансформаціями рівня білків. Найбільш значні зміни виявили в аорті – головній артерії організму, яка транспортує кисневмісну кров від серця.

Вчені знайшли білок, що виробляється в аорті, який при введенні мишам викликає ознаки прискореного старіння. Вони припускають, що кровоносні судини діють як провідники – транспортують молекули, що сприяють старінню, до віддалених ділянок організму.

Водночас у дослідженні 2024 року вчені з’ясували, що старіння прискорюється у віці близько 44 і 60 років. Та розбіжності можуть виникати через використання різних типів зразків та підходів.

Тому для остаточних висновків про переломний момент у старінні треба масштабніші дослідження.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що старіння мозку, яке супроводжується деградацією складних нейронних мереж, прискорюється приблизно у 44 роки. Цей процес продовжує набирати швидкість до 67 років. Період між цим віком назвали "критичним вікном".