"Критичне вікно": вчені з’ясували, у якому віці пришвидшується старіння мозку

Старіння не відбувається одномоментно – це поступовий процес. Однак вчені з’ясували, що у певному віці мозок людини починає старіти швидше.

У дослідженні, опублікованому в журналі PNAS, науковці називають цей період "критичним вікном" і пропонують спосіб сповільнити вікові зміни.

Про це пише IFLScience.

Американські вчені проаналізували дані функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) понад 19 тисяч людей. За допомогою цього методу візуалізується мозкова активність, тому можна точно визначити стан ділянок мозку.

Дослідники дійшли висновку, що старіння мозку, яке супроводжується деградацією складних нейронних мереж, прискорюється приблизно у 44 роки. Цей процес продовжує набирати швидкість до 67 років.

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Потім мозок продовжує старіти, але повільніше – приблизно до 90 років.

Науковці також проаналізували, що відбувається в мозку на молекулярному рівні під час цього швидкого старіння. Вони дійшли висновку, основним фактором прискорення старіння була резистентність нейронів до інсуліну.

"Ми визначили критичне вікно середнього віку, коли мозок починає відчувати погіршення доступу до енергії. Але до того, як відбувається незворотне пошкодження – "вигин" перед "зламом", – пояснила провідна авторка дослідження Ліліанна Мухіка-Пароді.

Вчені знайшли білок, який може захистити від швидкого старіння. Він працює для транспортування кетонів – органічних речовин, які утворюються при розщепленні жирів. Зазвичай мозок використовує глюкозу як паливо, але в крайньому разі він може скористатися й кетонами.

"У середньому віці нейрони зазнають метаболічного стресу через недостатню кількість "палива" – вони борються, але все ще залишаються життєздатними. Тому надання альтернативи в цей критичний період може допомогти відновити їхню функцію", – каже Мухіка-Пароді.

Команда перевірила свою теорію на 101 людині. Науковці давали їм кетони та глюкозу і проводили фМРТ-сканування. У людей віком від 60 до 79 років кетони мало вплинули на мозок, як і у людей 20-39 років.

Однак позитивний ефект спостерігався у групі середнього віку, так званого "критичного вікна" – у віці від 40 до 59 років.

Щоб остаточно впевнитися у такому методі затримки старіння мозку, необхідні подальші дослідження.

Нагадаємо, науковці розробили тест крові, який здатен показати біологічний вік органів і передбачити ризики захворювання через роки та десятиліття.