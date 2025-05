Як уповільнити старіння? Науковці припускають, що в цьому може допомогти вітамін D

Вітамін D здатний уповільнювати біологічний механізм, пов’язаний зі старінням. Однак зберегти молодість завдяки цій добавці не вдасться – багато людей мають достатньо цього вітаміну, а його надлишок може нашкодити.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в The Americal Jounal of Clinical Nutrition, інформує The Washington Post.

У ході роботи команда вчених досліджували теломери – ділянки на кінцях ДНК, які захищають структуру. Їхню кількість вважають своєрідним біологічним годинником, адже теломери скорочуються з віком. При цьому зменшення їхнього розміру пов’язують із вищими ризиками певних захворювань.

Попередні дослідження показували зв’язок між вітаміном D та довжиною теломерів, однак більшість таких робіт була спостережною. Тепер науковці провели рандомізоване дослідження, що робить результати більш правдивими.

Роботу проводили в межах більшого дослідження, в якому взяли участь понад 25 тисяч жінок від 55 років та чоловіків від 50 років зі США. Учасники отримували 2000 МО (міжнародних одиниць) вітаміну D3 на день та 1 грам жирної кислоти омега-3.

Крім того, науковці виділили групу, яка вживала плацебо – речовину, яка не має лікувальних властивостей.

Для вивчення теломерів науковці зосередилися на приблизно 900 учасниках, ДНК яких оцінювали в лейкоцитах на початку дослідження, через два та чотири роки.

Дослідники виявили, що після чотирьох років спостереження люди, які вживали вітамін D, мали менше скорочення теломерів порівняно з тими, хто отримував плацебо. При цьому добавки омега-3 не мали очевидного впливу на довжину цієї частини ДНК.

"Ми вважаємо результати багатообіцяючими, але вони вимагають подальшого вивчення", – наголосила співавторка дослідження Джоанн Менсон.

Як теломери можуть бути пов’язані зі старінням?

Під час кожного поділу клітин теломери забезпечують, аби хромосоми клітини не злилися та не перебудувалися.

Однак з кожним поділом довжина теломерів трохи скорочується. Ці зміни пов’язують зі старінням, підвищеним ризиком інфекцій, діабету 2 типу та серцево-судинними захворюваннями.

Джоан Менсон додала, що вітамін D не можна вважати панацеєю, оскільки добавка не впливає на виникнення та перебіг багатьох хронічних захворювань.

Крім того, багато людей отримують достатньо вітаміну від Сонця та з їжі, а надмірна кількість цієї сполуки в організмі може погіршити стан здоров’я.

"Харчові добавки ніколи не замінять здорове харчування та спосіб життя. Ми неодноразово наголошували на тому, що увагу слід зосереджувати на дієті та способі життя, а не на добавках.

Однак корисним може бути цільове призначення добавок для людей з вищим рівнем запалення або ризиком хронічних запальних захворювань", – пояснила науковиця.

Раніше вчені виявили, що уповільнювати процес біологічного старіння людей похилого віку може щоденне виживання омега-3, вітаміну D та регулярні заняття спортом.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!