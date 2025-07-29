Сурогатні матері мають на понад 40% більший ризик появи психічних хвороб – учені

Сурогатні матері мають більший ризик виникнення психічних захворювань під час та після вагітності, ніж жінки, які виношують власних дітей.

Таких висновків дійшли канадські вчені у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Jama Network Open, пише The Guardian.

Команда проаналізувала дані про 767,4 тисячі пологів, які сталися в Онтаріо у період з 1 квітня 2012 року по 31 березня 2021 року.

З них 748,7 тисячі були пов'язані з природним зачаттям, 17,9 тисячі – з процедурою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), 758 – із сурогатним материнством.

Об’єктами інтересу дослідників були тривожний, афективний і психотичний розлади, а також самоушкодження.

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З початкового аналізу вони виключили жінок, які мали психічні захворювання до передбачуваної дати зачаття.

Науковці з’ясували, що окреслені хвороби діагностували 236 сурогатним матерям, 195 тисячам жінок, які зачали дитину природним шляхом, та 4704 породіллям, які пройшли ЕКЗ.

Далі вони врахування низку факторів, як-от вік, дохід, куріння та кількість дітей. Сурогатні матері мали на 43% вищий ризик виникнення психічних хвороб, ніж жінки, які народили після природного зачаття, та на 29% – порівняно з породіллями після ЕКЗ.

Всім трьом групам матерів найчастіше діагностували афективні та тривожні розлади. Середній час від зачаття до медичного висновку про захворювання складав приблизно 2,5 року.

Ризик появи психічних хвороб був високий також у жінок, які зачали дитину природним шляхом, але більше не проживали з нею (за рік після народження).

"Це може свідчити про те, що деякі сурогатні матері можуть відчувати горе від розлуки з новонародженим, подібне до того, що виникає після усиновлення або передачі дитини в прийомну сім'ю. Це питання потребує подальшого дослідження", – зазначила співавторка дослідження Марія Велес.

Потім вчені провели додатковий аналіз жінок з уже наявними психічними захворюваннями. Вони виявили, що всі групи породіль у цій категорії мали вищий ризик повторних випадків хвороби.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що сурогатні матері мають вищий ризик виникнення ускладнень від вагітності та пологів. Зокрема, вони частіше страждають від сильних післяпологових кровотеч, важкої прееклампсії (стан, який характеризується підвищенням кров’яного тиску та часто значною кількістю білка в сечі) і народжують передчасно.