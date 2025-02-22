Таке вже було? 4 теорії, як наука пояснює дежавю

Вчені стверджують, що 97% людей хоча б раз у житті відчували дежавю.

Іноді під час розмови чи споглядання краєвидів охоплює дивне відчуття: здається, наче ви вже робили цю дію в минулому, хоча й розумієте, що це неможливо.

Дежавю – це стан, при якому ви відчуваєте, що переживаєте якусь подію не вперше, проте усвідомлюєте, що насправді цього не траплялось.

"УП. Життя" використала джерела Healthline, Cleveland Clinic, National Library of Medicine та WebMD, щоб розповісти, що таке дежавю та які причини цього феномену.

Що таке дежавю

Вчені стверджують, що 97% людей хоча б раз у житті відчували дежавю.

Цей термін перекладається з французької як "вже бачене". Для стану характерне тимчасове відчуття того, що ви вже переживали абсолютно ідентичну ситуацію у минулому.

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Відчуття дежавю швидко зникає, тому вам може бути важко пригадати конкретні деталі пережитого.

Дежавю найчастіше трапляється з людьми без будь-яких захворювань у віці 15-25 років. Ті, хто багато подорожує або регулярно пам’ятає свої сни, можуть відчувати його частіше, ніж інші.

Втома або стрес також можуть підвищувати схильність до дежавю. У більшості це відчуття проявляється вечорами або на вихідних.

Дежавю – це стан, при якому ви відчуваєте, що переживаєте якусь подію не вперше, проте усвідомлюєте, що насправді цього не траплялось. Goodluz/Depositphotos

Теорії, які пояснюють стан дежавю

Дослідникам нелегко вивчати дежавю, адже воно виникає без попередження, швидко минає та часто трапляється у людей без будь-яких проблем зі здоров'ям. Тому немає доказів, які б достеменно підтверджували якусь з цих теорій.

Експерти пропонують кілька різних можливих причин виникнення дежавю:

Роздвоєне сприйняття

Теорія роздвоєного сприйняття припускає, що дежавю виникає, коли ви бачите щось вдруге.

Помітивши щось лише краєм ока вперше – ваш мозок може сформувати пам'ять про те, що ви бачите, навіть з обмеженою кількістю інформації, яку ви отримуєте від короткого погляду. Таким чином, ви сприйняли більше інформації, ніж уявляєте.

Якщо ваш погляд на щось (наприклад, на краєвид зі схилу пагорба) не був повністю сконцентрованим, іншим разом вам може здатися, що ви бачите цю картину таки вперше. Але водночас мозок згадує попереднє сприйняття, навіть якщо ви не мали повного усвідомлення того, що спостерігали. Отже, ви відчуваєте дежавю.

Іншими словами, оскільки ви не приділяєте певному досвіду повної уваги спершу, вдруге побачене місце може здаватися цілком новим, проте з відчуттям, ніби ви вже там бували (дежавю).

Зміни в роботі мозку

Інша теорія припускає, що дежавю виникає, коли ваш мозок, так би мовити, «глючить» і в ньому виникають короткочасні електричні збої – подібно до того, що відбувається під час епілептичного нападу.

Під час дежавю активними є обидві частини мозку: та, яка відстежує поточні події, і та, яка відтворює спогади. Ваш мозок помилково сприймає те, що відбувається в теперішньому часі, як спогад або щось, що вже відбулося.

Стан дежавю, як правило, не має викликати занепокоєння, якщо він не трапляється регулярно та не супроводжується судомами. Вам слід звернутися до лікаря, якщо відчуття дежавю супроводжується судомами або вам важко контролювати своє дихання після нападу.

Дежавю найчастіше трапляється з людьми без будь-яких захворювань у віці 15-25 років. Ті, хто багато подорожує або регулярно пам’ятає свої сни, можуть відчувати його частіше, ніж інші. pressmaster/Depositphotos

Відкладена обробка

Інша теорія пропонує пояснення відкладеної обробки. Ви спостерігаєте за чимось, але інформація, яку ви отримуєте через органи чуття (зір, слух тощо), передається до мозку двома окремими шляхами.

Один з цих шляхів доставляє інформацію до мозку трохи швидше, ніж інший. Ця затримка може бути вкрай незначною, як для вимірюваного часу, але вона все одно призводить до того, що ваш мозок сприймає одну подію як два різних досвіди. Тому відчуття дежавю може виникати при першій зустрічі з певною подією.

Відновлення пам'яті

Багато експертів вважають, що дежавю пов'язане з тим, як людина обробляє та відтворює спогади.

Дослідження, проведене Енн Клірі, дослідницею дежавю і професором психології в Університеті штату Колорадо, допомогло створити певну підтримку цієї теорії.

У своїй роботі вона знайшла докази того, що дежавю може виникати у відповідь на подію, яка нагадує щось, що ви пережили, але не пам'ятаєте. Можливо, це сталося в дитинстві, або ви не можете пригадати це з якоїсь іншої причини. Навіть якщо ви не можете пригадати цих подій, ваш мозок все одно знає, що ви були в подібній ситуації.

У дослідженні психологиня Клірі припускає, що люди відчувають дежавю частіше, коли бачать певну сцену, яка дуже схожа на ту, яка з ними траплялась, але вони її не пам'ятають.

До прикладу: це ваш перший день на новій роботі. Коли ви заходите до свого офісу, вас одразу охоплює непереборне відчуття, що ви вже були тут раніше. Дерев’яний стіл, календар на стіні, рослина в кутку, світло, що ллється з вікна – все це здається неймовірно знайомим. Якщо ви коли-небудь заходили в кімнату зі схожим плануванням і розташуванням меблів, то, швидше за все, ви відчуваєте дежавю, тому що у вас є якийсь спогад про цю кімнату, але ви не можете його точно пригадати. Натомість вам здається, що ви вже бачили новий офіс, хоча це не так.

Також дежавю може бути пов'язане з певними спогадами (наприклад, з пригадуванням чогось, що ви пережили або бачили уві сні).