Турбує "туман у голові"? Вчені вважають, це може бути одним із наслідків COVID-19

"Туман у голові" - стан, коли в людини погіршується пам'ять та розфокусовується увага

Відчуваєте, що ваша пам'ять погіршилася, а увага – розфокусована? Зникла ясність мислення, а в голові наче туман? Причин такого стану може бути багато. І одна з них – COVID-19.

Такого висновку дійшли автори кількох досліджень, пише National Geographic.

"Туман у мозку" – умовний термін. Він описує стан, коли в людини розфокусовується увага та з’являються проблеми з пам’яттю. Через це можуть погіршуватись когнітивні навички та стає значно складніше виконувати різні завдання – як на роботі, так і вдома.

"За однією з основних гіпотез, причиною "туману в голові" може бути нейрозапалення", – зауважила Жаклін Беккер, нейропсихологиня зі Школи медицини Ікан Маунт-Сінай у Нью-Йорку.

Згідно з дослідженнями, коронавірус спричиняє надактивну або неправильно спрямовану реакцію імунної системи. Через це вона може посилено працювати навіть після того, як організм пережив найскладніший етап захворювання, і фактично атакувати здорові тканини, включно з клітинами мозку.

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Також є припущення, що запалення може спричинити зменшення розміру сірої та білої речовин мозку, що призводить до когнітивного дефіциту.

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Ще одне дослідження, яке підтверджує цю теорію, проводила команда дослідників з Ірландії. Вони сканували мозок пацієнтів, які впродовж тривалого часу хворіли COVID-19 і мали скарги на "мозковий туман".

Вони виявили, що в цих пацієнтів гематоенцефалічні бар’єри (мембрани, які захищають мозок від токсинів, вірусів та інших шкідливих молекул) – негерметичні.

Науковці припускають, що через це шкідливі речовини потрапляють у мозок і спричиняють нейрозапалення.

Щоправда, для того, аби повністю впевнитися у цьому причинно-наслідковому зв’язку, потрібно провести додаткові дослідження.

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Друга ймовірна причина – гормональні зміни. Вважається, що у пацієнток, які перебувають у менопаузі, зниження рівня естрогену спричиняє також зменшення розміру деяких ділянок мозку. Від цього може виникати відчуття "туману в голові".

Згідно з дослідженням 2020 року, приблизно дві третини жінок, які переживають менопаузу, повідомляють про когнітивні труднощі. Однак з часом симптоми можуть поступово пом’якшуватись.

Дослідники шукають ліки для полегшення стану. Зокрема, клінічний директор Національного інституту неврологічних розладів та інсульту Авіндра Натх і його команда вивчають вплив препаратів, які використовують для лікування імунологічних розладів, наприклад, вовчака.

Теорія полягає в тому, що препарат може пригнічувати надмірну запальну реакцію імунної системи, що, у свою чергу, не дасть організму пошкодити здорові клітини у мозку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що за два роки пандемія COVID-19 зупинила стабільне збільшення тривалості життя людей по всьому світові. До того прогрес спостерігали протягом десятиліття.