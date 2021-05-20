Вчені дослідили, чи може коронавірус змінювати ДНК людини

Коронавірус SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19, ймовірно, не може вбудувати свій генетичний матеріал в ДНК людини.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Virology, пише Medical Xpress.

В іншому нещодавньому дослідженні повідомлялося, що генетичний матеріал вірусу вдалося інтегрувати в людську ДНК в клітинах у чашках Петрі.

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Але вчені, які провели нове дослідження, стверджують, що результат попереднього, швидше за все, спричинили помилки у процесі тестів.

"Хоча більш раннє дослідження показало, що в клітинах, інфікованих коронавірусом, генетичний матеріал вірусу копіюється і вставляється в ДНК людини, наша група вважає це малоймовірним", – розповів доктор Бен Афзал, один із авторів дослідження.

Фото: ktsdesign/Depositphotos

За його словами, коронавірус, як і ВІЛ, має свій генетичний матеріал у вигляді РНК, але, на відміну від ВІЛ, не має механізму для перетворення РНК в ДНК.

"Коронавіруси зазвичай не підходять до ДНК людини. Як показує наше дослідження, малоймовірно, що SARS-CoV-2 може інтегруватися в геном людини", – додав Афзал.

Доцент кафедри біохімії та інформатики Університету Пердью, США і один авторів дослідження Маджид Каземян зазначив, що це відкриття має два важливих значення.

"Сьогодні відносно мало відомо про те, чому у деяких людей результат тесту на коровірус позитивний навіть через довгий час після інфікування.

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Одним із пояснень цього явища було інтегрування коронавірусу в геном людини, але наші дані цього не підтверджують", – розповів Каземян.

За його словами, якби вірус зміг інтегрувати свій генетичний матеріал в геном людини, це могло означати, що будь-яка інша мРНК могла б зробити те ж саме.

"Але оскільки поточні дані це не підтверджують, це повинно розвіяти будь-які побоювання щодо безпеки мРНК-вакцини", – додав вчений.

Відомо, що генетичний матеріал деяких вірусів може бути інтегрований в ДНК людини та інших тварин.

Людська ДНК містить приблизно 100 000 фрагментів ДНК вірусів, накопичених нашим видом за мільйони років еволюції. Загалом ці загублені частинки вірусів складають трохи менше 10% генетичного матеріалу в наших клітинах.

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