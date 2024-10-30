ВООЗ: У 2023-му році в світі зафіксували найбільший в історії показник інфікування туберкульозом

У ВООЗ кажуть, що туберкульоз знову став найбільш смертельним інфекційним захворюванням

У 2023-му році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксувала у світі понад 8 мільйонів нових випадків інфікування туберкульозом. Недуга стала причиною близько 1,25 мільйона смертей.

Це – найбільший показник за всю історію документування поширення хвороби, йдеться у звіті ВООЗ, повідомляє AP News.

Чисельність фатальних випадків інфікування туберкульозом майже вдвічі перевищує показники смертності через ВІЛ. В організації вважають, що ця недуга, ймовірно, знову стала головною причиною смертності серед інфекційних хвороб.

"Той факт, що туберкульоз все ще вбиває й інфікує стільки людей, викликає обурення, адже ми маємо інструменти, щоб йому запобігати, виявляти та лікувати", – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Водночас у ВООЗ зауважують, що загалом смертність від туберкульозу в усьому світі продовжує падати, а кількість інфікування – стабілізуватися. Однак із 400 тисяч людей, які мали резистентну до антибіотиків форму хвороби, лише менше половини отримали належне лікування.

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Раніше найбільш смертоносною інфекцією вважали COVID-19, який став причиною глобальної пандемії.

За даними ВООЗ, туберкульоз продовжує вражати переважно населення Південно-Східної Азії, Африки та західної частини Тихого океану. Там стверджують, що понад половина випадків зараження припадає на Індію, Індонезію, Китай, Філіппіни та Пакистан.

Нагадаємо, туберкульоз – інфекційне захворювання, яке викликає мікобактерія туберкульозу (МБТ), або паличка Коха.

Також існує окрема форма захворювання – мультирезистентний туберкульоз, що стійкий до щонайменше двох найбільш ефективних протитуберкульозних препаратів, кажуть у ЦГЗ.

Інфікування відбувається шляхом вдихання здоровою людиною краплин вологи, що містять МБТ – зазвичай їх виділять хворі на заразну форму туберкульозу при кашлі, чханні чи розмові.

Найчастіше при захворюванні "страждають" органи дихання.

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У ЦГЗ основними симптомами туберкульозу називають:

кашель тривалістю понад 2 тижні;

підвищену температуру тіла понад 7 днів;

утруднене дихання;

біль у грудях;

поганий апетит;

постійну слабкість;

безпричинну втрату ваги;

підвищену пітливість, особливо вночі;

наявність у мокротинні при кашлі крові.

Нагадаємо, Україна належить до країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз серед європейського регіону.

На території держави поширений саме мультирезистентна форма, а найбільші показники інфікування фіксують в Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Закарпатській та Волинській областях.