ВООЗ: У 2023-му році в світі зафіксували найбільший в історії показник інфікування туберкульозом
У 2023-му році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксувала у світі понад 8 мільйонів нових випадків інфікування туберкульозом. Недуга стала причиною близько 1,25 мільйона смертей.
Це – найбільший показник за всю історію документування поширення хвороби, йдеться у звіті ВООЗ, повідомляє AP News.
Чисельність фатальних випадків інфікування туберкульозом майже вдвічі перевищує показники смертності через ВІЛ. В організації вважають, що ця недуга, ймовірно, знову стала головною причиною смертності серед інфекційних хвороб.
"Той факт, що туберкульоз все ще вбиває й інфікує стільки людей, викликає обурення, адже ми маємо інструменти, щоб йому запобігати, виявляти та лікувати", – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
Водночас у ВООЗ зауважують, що загалом смертність від туберкульозу в усьому світі продовжує падати, а кількість інфікування – стабілізуватися. Однак із 400 тисяч людей, які мали резистентну до антибіотиків форму хвороби, лише менше половини отримали належне лікування.
Раніше найбільш смертоносною інфекцією вважали COVID-19, який став причиною глобальної пандемії.
За даними ВООЗ, туберкульоз продовжує вражати переважно населення Південно-Східної Азії, Африки та західної частини Тихого океану. Там стверджують, що понад половина випадків зараження припадає на Індію, Індонезію, Китай, Філіппіни та Пакистан.
Нагадаємо, туберкульоз – інфекційне захворювання, яке викликає мікобактерія туберкульозу (МБТ), або паличка Коха.
Також існує окрема форма захворювання – мультирезистентний туберкульоз, що стійкий до щонайменше двох найбільш ефективних протитуберкульозних препаратів, кажуть у ЦГЗ.
Інфікування відбувається шляхом вдихання здоровою людиною краплин вологи, що містять МБТ – зазвичай їх виділять хворі на заразну форму туберкульозу при кашлі, чханні чи розмові.
Найчастіше при захворюванні "страждають" органи дихання.
У ЦГЗ основними симптомами туберкульозу називають:
- кашель тривалістю понад 2 тижні;
- підвищену температуру тіла понад 7 днів;
- утруднене дихання;
- біль у грудях;
- поганий апетит;
- постійну слабкість;
- безпричинну втрату ваги;
- підвищену пітливість, особливо вночі;
- наявність у мокротинні при кашлі крові.
Нагадаємо, Україна належить до країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз серед європейського регіону.
На території держави поширений саме мультирезистентна форма, а найбільші показники інфікування фіксують в Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Закарпатській та Волинській областях.